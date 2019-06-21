Во Львове консульство Беларуси облили черной краской 21.06.2019, 15:38

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Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Краской облиты окно, двери и вывеска консульства.

Ночью с 20 на 21 июня неизвестные облили черной краской здание Почетного консульства Беларуси во Львове. Они облили окно, двери и вывеску дипмиссии.

Как пишет tut.by, oб этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, информацию подтвердили в полиции Львова.

Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, личность подозреваемых устанавливается. В ведомстве ответили, что по украинским законам за такие действия предусмотрено до пяти лет лишения свободы.