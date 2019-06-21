Вудкрофт: Все вместе мы должны постараться выработать «победную культуру» 1 21.06.2019, 15:51

Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Уже на следующей неделе вновь возглавивший ХК «Динамо» Крэйг Вудкрофт прилетит в Минск.

Вновь возглавивший минское "Динамо" Крэйг Вудкрофт поделился с hcdinamo.by мнением о возвращении на пост главного тренера белорусского клуба.

- Не терпится вернуться в Минск! Знаю, впереди много работы. Но я в предвкушении большого вызова. Хочу поскорее начать второе путешествие с "Динамо". В Беларуси есть хорошие хоккеисты — буду рад вновь поработать с ними, поучаствовать в развитии, передать опыт. Чувствую, что во время первого прихода в Минск миссия не была завершена. И сейчас я возвращаюсь, чтобы постараться ее завершить. Это меня мотивирует...

Ко всему прочему, одна из наших главных задач — донести свои идеи до нового поколения белорусских хоккеистов, которых постараемся привлечь в команду. И здесь помощь Михаила особенно пригодится, потому что он хорошо общается с молодыми ребятами, со многими из которых в свое время работал в кэмпах. Это должно поспособствовать их более быстрому прогрессу, чтобы, в конечном счете, быстрее вырасти нам как команде.

- Насколько хорошо вы знаете тех, кто уже подписал контракты с "Динамо"?

- Хорошо знаю многих, потому что они привлекались в национальную команду, когда я работал там ассистентом: братья Малявко, братья Костицыны, Готовец, Стефанович, Когалев... Сейчас надо постараться собрать игроков воедино, чтобы они стали настоящей командой, в которую каждый вносит свой вклад.

- А вообще, каким вы видите ростер в следующем сезоне?

- Я четко знаю, как мы будем играть и какие личности для этого нужны. Поэтому прямо сейчас ищем парней, способных дать то, чего мы хотим, — на каждой позиции. Очень важно подобрать правильных исполнителей, которые приведут клуб к успеху.

- Будете проповедовать все тот же агрессивный хоккей?

- Безусловно! Я жду, что "Динамо" будет показывать быструю, агрессивную, неуступчивую игру. Мы хотим контролировать шайбу и создавать моменты впереди. Когда шайба будет у соперника, за ней надо охотиться, вести себя активно. Никакой пассивности! Оппонент всегда должен находиться под давлением. Вот поэтому главное для нас — найти игроков, которые справятся с задачей. Нам нужны "голодные", сильные, физически крепкие, с правильным отношением ребята. Которые хотят учиться, развиваться и становиться лучше, которые каждый день будут погружены в процесс. Не должно быть отговорок или оправданий — должно быть желание. Если мы получим все это, то потенциал команды может стать безграничным. Причем я говорю не только про молодежь. От опытных ребят — не важно белорусов или легионеров — тоже жду полной готовности с первого дня, отдачи, профессионализма. Их задача — не просто хорошо играть, но и быть примером, учить следующее поколение, передавать правильный посыл. Все вместе мы должны постараться выработать "победную культуру".