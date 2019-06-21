закрыть
21 июня 2019, пятница, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Вудкрофт: Все вместе мы должны постараться выработать «победную культуру»

1
  • 21.06.2019, 15:51
Крэйг Вудкрофт
Фото: pressball.by

Уже на следующей неделе вновь возглавивший ХК «Динамо» Крэйг Вудкрофт прилетит в Минск.

Вновь возглавивший минское "Динамо" Крэйг Вудкрофт поделился с hcdinamo.by мнением о возвращении на пост главного тренера белорусского клуба.

- Не терпится вернуться в Минск! Знаю, впереди много работы. Но я в предвкушении большого вызова. Хочу поскорее начать второе путешествие с "Динамо". В Беларуси есть хорошие хоккеисты — буду рад вновь поработать с ними, поучаствовать в развитии, передать опыт. Чувствую, что во время первого прихода в Минск миссия не была завершена. И сейчас я возвращаюсь, чтобы постараться ее завершить. Это меня мотивирует...

Ко всему прочему, одна из наших главных задач — донести свои идеи до нового поколения белорусских хоккеистов, которых постараемся привлечь в команду. И здесь помощь Михаила особенно пригодится, потому что он хорошо общается с молодыми ребятами, со многими из которых в свое время работал в кэмпах. Это должно поспособствовать их более быстрому прогрессу, чтобы, в конечном счете, быстрее вырасти нам как команде.

- Насколько хорошо вы знаете тех, кто уже подписал контракты с "Динамо"?

- Хорошо знаю многих, потому что они привлекались в национальную команду, когда я работал там ассистентом: братья Малявко, братья Костицыны, Готовец, Стефанович, Когалев... Сейчас надо постараться собрать игроков воедино, чтобы они стали настоящей командой, в которую каждый вносит свой вклад.

- А вообще, каким вы видите ростер в следующем сезоне?

- Я четко знаю, как мы будем играть и какие личности для этого нужны. Поэтому прямо сейчас ищем парней, способных дать то, чего мы хотим, — на каждой позиции. Очень важно подобрать правильных исполнителей, которые приведут клуб к успеху.

- Будете проповедовать все тот же агрессивный хоккей?

- Безусловно! Я жду, что "Динамо" будет показывать быструю, агрессивную, неуступчивую игру. Мы хотим контролировать шайбу и создавать моменты впереди. Когда шайба будет у соперника, за ней надо охотиться, вести себя активно. Никакой пассивности! Оппонент всегда должен находиться под давлением. Вот поэтому главное для нас — найти игроков, которые справятся с задачей. Нам нужны "голодные", сильные, физически крепкие, с правильным отношением ребята. Которые хотят учиться, развиваться и становиться лучше, которые каждый день будут погружены в процесс. Не должно быть отговорок или оправданий — должно быть желание. Если мы получим все это, то потенциал команды может стать безграничным. Причем я говорю не только про молодежь. От опытных ребят — не важно белорусов или легионеров — тоже жду полной готовности с первого дня, отдачи, профессионализма. Их задача — не просто хорошо играть, но и быть примером, учить следующее поколение, передавать правильный посыл. Все вместе мы должны постараться выработать "победную культуру".


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип