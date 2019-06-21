закрыть
21 июня 2019, пятница, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Куда поехать отдохнуть на море: лучшие направления

1
  • 21.06.2019, 16:01
  • 1,253
Фото: Depositphotos

Лучшие варианты для путешествия в Европе.

В июне многие планируют взять отпуск, чтобы отправиться в путешествие. Если вы еще не выбрали, куда лучше всего поехать в июне 2019 года на море, «Сегодня» предлагает вам ТОП-3 лучших направления в Европе.

Тенерифе, Испания

Тенерифе – идеальный курорт для семейного отдыха. На острове есть отличные национальные природные парки, по которым можно с удовольствием прогуляться. Конечно же, к вашим услугам лучшие оборудованные пляжи, разного рода развлечения и уютные кафе и рестораны.

По погоде в июне этот остров отлично подходит для тех, кто не любит сильную жару, которая начинается здесь с начала июля и длится чуть ли не до начала сентября. Кстати, с Тенерифе можно отправиться на другой живописный остров Гран-Канария, до которого курсируют паромы.

Температура воздуха: 25-27 выше нуля, температура воды приблизительно плюс 22-24 градуса.

Дубровник, Хорватия

Лучше всего посетить Дубровник именно в июне. Это очень популярный и живописный город, расположенный на берегу Адриатического моря. Именно здесь снимают локации для Королевской Гавани в американском сериале "Игра престолов". В Дубровнике отличные пляжи, оборудованные всем необходимым, здесь можно полюбоваться средневековой архитектурой, которой богат старый город.

Температура воздуха: 24-28 градуса выше нуля, температура воды приблизительно плюс 23 градуса.

Сиде, Турция

Сезон в Турции стартует с середины мая, однако его пик приходится, скорее, на июль, а значит, туристов здесь будет меньше, чем в середине лета. Тем не менее, вода уже достаточно прогрелась, а сильного зноя, когда температура бьет все существующие рекорды, еще нет. Кроме того, июнь в Турции считается "фруктовым" месяцем. Сиде же известен протяженными пляжами и греко-римскими руинами, сохранившимися со II века.

Температура воздуха: 25-30 градуса выше нуля, температура воды: плюс 24 градуса.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип