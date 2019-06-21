«Украина сможет выставить счет России» 1 21.06.2019, 16:07

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Об экономических последствиях аннексии Крыма.

Президент России Путин во время «прямой линии» 20 июня 2019 года заявил, что в результате санкций Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов. Вместе с тем Украина на уровне государства и отдельных компаний подает иски против России о возмещении убытков, связанных с аннексией Крыма.

Какими были экономические потери Украины и России после 2014 года? Возможно ли возместить ущерб, нанесенный в результате аннексии Крыма? И в каком направлении двигаются страны после этого события? В эфире дневного ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущая Катерина Некречая ищет ответы на эти вопросы с экономическим журналистом, руководителем Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики Андреем Яницким.

– Андрей, в итоге для России аннексия Крыма и война на Донбассе оказалась выгодна или нет?

– В результате военных конфликтов страдают обычно обе страны, и такой известный экономист, как Пол Кругман, в одной из своих колонок писал, что война – дело невыгодное. Было бы выгоднее заниматься торговлей. Война не выгодна в целом для стран, но она может быть выгодна для отдельных игроков, с политической точки зрения. Если президент начинает терять популярность в своей стране, то он может устроить войну. Собственно, мы это наблюдали в России, когда была устроена Олимпиада, для того чтобы поднять рейтинг Путина – это на мой взгляд. И затем эта крымская авантюра – тоже попытка поднять его рейтинг. Сейчас мы видим, что его рейтинг опять падает, и ему приходится постоянно реанимировать свой рейтинг, чтобы оставаться в глазах россиян легитимным правителем. При этом в мире Путина воспринимают как тирана, как автократа, который захватил власть в стране и подчинил себе все демократические институты. Но это мы говорим о политических дефинициях, а в экономическом плане, я думаю, для Путина не так важна цифра потерь. Я не думаю, что качество жизни его и его окружения сильно изменилось.

– Агентство Bloomberg подсчитало, что экономические показатели России с 2013 года уменьшились на 150 миллиардов, в основном, из-за санкций и бегства капитала.

– Смотря как считать. Можно же считать прямые потери, можно – косвенные. Прямые – это запрет на инвестиции, запрет на поставку высокотехнологического оборудования и суммы, которые недополучила от этого Россия. А есть косвенные: например, ослабление курса рубля или потери, связанные с бегством капитала. Можно придумывать разные причины, почему капитал убегает, но очевидно, что это комплекс причин: и из-за санкций, и из-за самого бизнес-климата.

– А что насчет украинских потерь?

– Можно просто посчитать долю ВВП, которую приносил украинской экономике Крым и та часть Донбасcа, которая сейчас неподконтрольна. Крым занимал не очень большую долю: примерно 3,7%, то есть это прямые потери. Если мы смотрим на недополученные прибыли, то каждый год Крым вносил свою лепту в украинскую экономику, взаимодействовал с другими регионами экономически. Туристическая отрасль потеряла, порты в Крыму работали для всей Украины, а это потери в трафике грузов. Залежи полезных ископаемых, шельф – то, что мы не добыли из недр. Также неиспользованные государственные земли, которые можно было сдать в аренду, или госпредприятия, которые можно было бы приватизировать. И это не учитывая трудовые ресурсы и многое-многое другое. Подсчитывать убытки Украины можно по-разному. В 2014 году были голословные заявления о том, что мы потеряли 90-100 миллиардов долларов.

– А на самом деле как можно оценить такие потери?

– Недавно были интересные расчеты по методологии организации Atlantic Council, которые показали, что потери все же не такие большие: где-то 25-26 миллиардов долларов. Но эти потери не разовые, они продолжают накапливаться ежегодно. Как бы там ни было, это десятки миллиардов долларов, и сумма не окончательная.

– Но при этом Крым был дотационным регионом, разве не так?

– Когда мы говорим об этом, то больше рассуждаем о том, как работала украинская государственная машина. Да, Крым был дотационным, но, возможно, из-за того, что наша система была так построена: сначала центр собирал все налоги с мест, а потом уже раздавал, и таким образом обеспечивал стабильность управления. Если бы Крым мог оставлять себе больше налогов, собранных на месте, то, возможно, все было бы хорошо, можно было бы себя прокормить.

– В мае Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки, возникших из-за аннексии Крыма. Сумма компенсации – 159 миллионов долларов.

– На самом деле намного больше украинских компаний подавали в суд против России – не только в Гааге, но и в Париже, в разных судебных инстанциях. Практически все эти суды или уже выиграны, или на пути к победе, но все такие суды касаются только коммерческих споров. Международное законодательство таково, что одно государство может предъявить другому счет за материальные потери, только когда окончен конфликт. Таким образом, если конфликт вокруг Крыма закончится в пользу Украины, она сможет выставить счет России, и эти все цифры нам пригодятся. Так что подсчитывать важно и нужно, и наши экономисты этим занимаются – и по Донбассу, и по Крыму. Бизнесмены же действуют в рамках коммерческого права и весьма успешно добывают себе компенсации… Я думаю, будут у нас еще сюрпризы с арестами российских самолетов. Понятно, что никто не может арестовать здание посольства России в Украине.

– Как именно могут действовать украинские бизнесмены? Насколько это вредит России на самом деле?

– Все эти суды останавливают Россию от инвестиций в Украину, поскольку проще всего попытаться российские государственные деньги поймать в Украине. Это так же останавливает Россию от инвестиций за рубеж, потому что решения международных судов обязательны для исполнения во всех странах, признающих эти решения. Так что это ограничения.

– Как можно подытожить роль Крыма в событиях в Украине и России в течение последних пяти лет и на перспективу?

– Проблемы в отношениях между Украиной и Россией начались еще до Крыма, но Крым все обострил. Это была точка невозвращения, когда стало понятно, что нам не по пути, что связь между Украиной и Россией разорвана окончательно. Украина идет своим прозападным путем, а Россия своим путем – я даже не знаю, как его назвать. Отдельным путем, путем российского чучхе. Это и не провосточный, и не прозападный. Но история все расставит на свои места. Законы экономики такие же, как и законы физики, и какого-то своего особого пути в экономике не бывает. Можно пытаться сдержать экономическую ситуацию в России путем политических авантюр: Крым, Сирия, Донбасс, что-то новое завтра придумают – но бесконечно это продолжаться не будет. Уровень жизни в России падает, а в Украине, каким бы сильным ни был удар, происходят реформы прозападного толка.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного совета Крыма, симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.