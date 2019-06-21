Российский рубль «затрясло» от новостей о подготовке новых санкций США

Российский рубль «затрясло» от новостей о подготовке новых санкций США1
- 21.06.2019, 16:44
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Валюта РФ дешевеет.
Российский рубль подешевел на Московской бирже в пятницу, несмотря на растущие цены на нефть, на новостях о том, что группа конгрессменов-демократов намерена продвигать расширение санкций против России, пишет finanz.ru.
Российский валютный рынок не смог проигнорировать возможное ужесточение санкций и отреагировал на санкционные заголовки резким взлетом курсов.
Доллар подскочил на 73 копейки за три минуты, до 63,7675 рубля в результате сделок на 290 млн долларов, разогнавший торговый оборот до максимумов с лета 2018 года.
Рывок евро составил 82 копейки и подбросил курс до отметки 72,1185 рубля, максимальной за три торговых сессии.
Впрочем, на достигнутых уровням валютам удержаться не удалось: к 16.21 мск доллар с расчетом «завтра» продавали на МосБирже по 63,2475 рубля (+36 копеек), а евро - по 71,6 рубля (+57 копеек).