Российский рубль «затрясло» от новостей о подготовке новых санкций США 1 21.06.2019, 16:44

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Валюта РФ дешевеет.

Российский рубль подешевел на Московской бирже в пятницу, несмотря на растущие цены на нефть, на новостях о том, что группа конгрессменов-демократов намерена продвигать расширение санкций против России, пишет finanz.ru.

Российский валютный рынок не смог проигнорировать возможное ужесточение санкций и отреагировал на санкционные заголовки резким взлетом курсов.

Доллар подскочил на 73 копейки за три минуты, до 63,7675 рубля в результате сделок на 290 млн долларов, разогнавший торговый оборот до максимумов с лета 2018 года.

Рывок евро составил 82 копейки и подбросил курс до отметки 72,1185 рубля, максимальной за три торговых сессии.

Впрочем, на достигнутых уровням валютам удержаться не удалось: к 16.21 мск доллар с расчетом «завтра» продавали на МосБирже по 63,2475 рубля (+36 копеек), а евро - по 71,6 рубля (+57 копеек).