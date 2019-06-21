Что произошло на предприятии, где работника насквозь пробило доской 1 21.06.2019, 16:47

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Фото: МЧС

Стали известны подробности ЧП.

37-летнему мужчине, которого на производстве в деревне Ольховка насквозь пробило доской, сделали операцию, пишет tut.by.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей — его жизни ничто не угрожает, а на предприятии выясняют подробности произошедшего.

На предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня произошло ЧП: из станка вылетела трехметровая доска и насквозь пробила работника. Как рассказали в филиале «Белкартон» холдинга «Белорусские обои», к которому относится участок производства и переработки картона в Ольховке, защита станка сработала, но не полностью.

— Работнику уже сделали операцию, она длилась полчаса. Жизненно важные органы в брюшной полости не задеты. Мужчина чувствует себя удовлетворительно. Сейчас на предприятии работает комиссия, которая разберется, что же произошло, — рассказали на предприятии.

Врачи Островецкой районной больницы пока дают прогнозы с осторожностью.

— Операция только закончилась, говорить о каких-то прогнозах рано.

Кстати, похожий случай произошел в Гродно в марте 2015 года — тогда доска пробила 23-летнего рабочего. Kогда мужчина подавал в многопильный станок очередную доску, она вылетела обратно и пробила его насквозь.