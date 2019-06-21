Акции Microsoft побили исторический максимум 1 21.06.2019, 16:55

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Сейчас Microsoft - самая дорогая публичная компания на планете.

Акции компании Microsoft побили исторический максимум, сообщаетcя на сайте компании, пишет liga.net.

Новый исторический рекорд зафиксирован на уровне $137,66 за бумагу. С начала года, акции крупнейшего разработчика программного обеспечения для компьютеров выросли на 34%. Капитализация Microsoft превысила $1 трлн, сейчас это самая дорогая публичная компания на планете.

Побить рекорд, Microsoft помогло развитие облачных сервисов. Спрос на них вызван бумом стриминговых сервисов - таких как Netflix, Hulu и Amazon Prime. Подобные сервисы на постоянной основе пользуются облаками.

По итогам первого квартала 2019 года сегмент "Облачные сервисы" показал наибольший прирост по выручке среди всех подразделений Microsoft. За три месяца выручка этого департамента увеличилась на 22%. Сегмент включает в себя инфраструктуру и платформу Azure, Windows Server и SQL Server. Компания занимает второе место в мире по объему облачных услуг после Amazon.

Два других сегмента компании - "Производительность и бизнес-процессы" (Microsoft Office, облачный Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn и Dynamic) и "Персональные компьютеры" (Windows Client, Xbox, Bing-поиск, медийная реклама, ноутбуки, планшеты и настольные компьютеры), увеличили выручку на 13,7% и 7,7% соответственно.

В первом квартале 2019 года общая выручка производителя поднялась на 14%, до $30,6 млрд, а чистая прибыль стала больше на 19%, до $8,8 млрд. Прибыль на акцию составила $1,14, увеличившись на 20%.