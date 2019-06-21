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Синоптики: В субботу ожидается до +34°С

  • 21.06.2019, 17:23
  • 1,527

Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 июня.

22 июня (суббота) погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, возможен град. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная в середине дня +23..+29°С, по юго-востоку воздух прогреется до +30..+34°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

23 июня (воскресенье) на северо-западе погоду обусловит область повышенного давления, в юго-восточной части страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+31°С.

24 июня (понедельник) погоду станет определять область повышенного давления, сформированная в более свежей воздушной массе, на юго-востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9..+16°С, по юго-востоку +17..+19°С, днем +21..+28°С, по Гомельской области до +31°С.


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