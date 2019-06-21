Тест на нацию 7 Матвей Ганапольский

21.06.2019, 17:32

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Матвей Ганапольский

Видимо, так устроено, что любой нации предоставляется возможность сделать такую самопроверку.

Когда сама жизнь задаёт вопрос – а вы тут, ребята, кем себя ощущаете – самостоятельным достойным народом, или приложением к какой-то другой стране.

Конечно, Грузия – это не Украина, ей, вроде бы, легче. У неё сложный грузинский язык, который совсем не похож на русский, там своя глубинная культура, к русской не имеющая никакого отношения, если не брать фильмы советского времени, сделанные и на русскую аудиторию. Тем более, есть добрая Россия, убивавшая грузин в 2008 и отторгнувшая 20% грузинской территории, что стало прививкой от «дружбы» соседа. Это такие национальные плюсы.

Но есть и минусы. Страной владеет один пророссийский олигарх Иванишвили, госпожа президентша Зурабишвили частенько произносит всякие фразы про «налаживание отношений». Есть и потребность в туристах, которые приезжают, пьют вино, едят хинкали и, в общем-то, не думают, что их страна преступник. Да и грузины считают, что туристы к Путину и агрессии не имеют отношения и встречают традиционным «Здравствуй, дорогой! Заходи, гостем будешь!»

Тут-то пора, вроде бы, забыть прошлое, «плюнуть и растереть», как говорил Зощенко, но выясняется, что достоинство у грузин растоптано не полностью.

Некие идиоты пригласили на мероприятие русского депутата Гаврилова, которого называют «православным коммунистом». Он припёрся и, в доброй традиции думского хама, уселся в кресло спикера грузинского парламента на фоне российского флага. И организовало это позорище, как указывают источники, само грузинское правительство при попустительстве руководства парламента. Или наоборот, что не столь важно.

Что было дальше, хорошо известно. Беспорядки у парламента, ОМОН, резиновые пули, слезоточивый газ, попытки прорыва митингующих в здание парламента. А сегодня – уход главы парламента. Что будет с правительством – большой вопрос.

Что касается хама-депутата, то его сначала эвакуировали в гостиницу, а потом запихнули в самолёт, и он полетел в свою Москву рассказывать про «плохих грузин». А сегодня русская пропаганда, забыв Украину, визжит про русофобских грузин-фашистов, как принято.

Что можно сказать. Оказалось, что грузины готовы положить на тарелку руссо-туристу только хинкали. Достоинство и честь — не готовы. Как не готовы воспринимать свою страну, как колонию России, когда любое православно-коммунистическое хамло приезжает и сразу бежит в президиум чужого парламента.

То есть, грузины хотят мира с Россией. Но помнят, что собой она представляет. И вся эта история – она не только про Грузию, сколько про всё постсоветское пространство, которое Путин объявляет своим новым совком. Это пример для той же Молдовы, где до превращения в Молдавскую Советскую Социалистическую республику не так уже далеко.

В любой стране приходит момент, когда нужно выйти и защитить её независимость. Не знаю, как в Молдове и Украине, но в Грузии, как выяснилось, выйти и защитить есть кому.

То есть, хинкали — отдельно, а независимая Грузия – отдельно.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»