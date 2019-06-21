Ученые дали прогноз о том, сколько ждать ягод и грибов в этом сезоне
- 21.06.2019, 17:49
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Конец июня — время черники.
По информации Института леса НАН, в Брестской и Гомельской областях собирать эти ягоды можно будет с 23 июня, в Гродненской, Могилевской и Минской — с 27 июня, а в Витебской — с 29-го, пишет tut.by.
Вот только урожай черники в этом году ожидается хуже, чем в прошлом.
— Весна в этом году наступила рано, — описывают ситуацию сотрудники сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАН. — Апрель, май и середина июня были очень теплыми, дожди шли редко — все это привело к тому, что в большинстве регионов ожидается невысокий урожай черники. Даже в тех местах, где она хорошо цвела, кустарникам не хватало влаги, много бутонов посыпалось, ягода будет мелкой.
Самый вдохновляющий прогноз для жителей Витебщины. В мае в регионе была хорошая погода — в меру дождей и тепло. Поэтому тут ждут неплохой урожай ягод. Местами, возможно, выше среднего.
Прогнозы по чернике у ученых такие: в Брестской, Гомельской и Могилевской областях он средний и ниже среднего, в Гродненской и Минской — ниже среднего.
— Клюква цвела хорошо, — продолжают ученые. — Если июль выдастся дождливым, то даже в Гомельской области урожай может дотянуть до среднего.
Пока же в Гродненской, Могилевской и Минской областях урожай ягод ждут ниже среднего. В Витебской, Брестской и Гомельской он прогнозируется средний.
— Хуже всего обстоят дела с брусникой и голубикой, — комментируют специалисты. — Если влаги не будет, то завязи начнут осыпаться.
|Ягода
|Область
|Прогноз урожая
|Брусника
|Витебская
|выше среднего
|Брестская, Гродненская
|ниже среднего
|Гомельская, Могилевская, Минская
|низкий
|Голубика
|Витебская
|средний
|Брестская, Гомельская, Могилевская, Минская
|ниже среднего
|Гродненская
|низкий
Напомним, весной в стране изменили правила сбора ягод. Теперь наказывать за использование «комбайна» никто не будет. Главное, чтобы приспособление соответствовало определенным параметрам. Иначе — штраф.
При этом параметры правильного «комбайна» в законе строго прописали. Итак, он состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки). При этом расстояние между зубьями — не менее 0,5 см. Корпус и зубья должны быть из пластмассы, металла, древесины, резины или же их комбинаций. Режущие края в зоне срыва ягод запрещены.
«Если в июле-августе не будет дождей, то грибница подсохнет»
Прогноз ученых по грибам тоже не особо радостный. Их в этом году ожидается меньше, чем в прошлом. И причин тут несколько. Во-первых, аномально теплая погода, во-вторых, малое количество осадков весной и в начале лета.
Ожидается, что урожай белых, подберезовиков, подосиновиков, лисичек и осенних опят в Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях будет средним. В Гомельской и Могилевской — низким.
— Если в июле-августе не будет дождей, то грибница подсохнет и грибов не будет, — говорят специалисты. — В то же время, если оставшееся лето и сентябрь будут дождливыми, то плодоношение всех видов съедобных грибов со значительной долей вероятности можно прогнозировать более высоким.