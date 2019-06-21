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Венецианская комиссия дала заключение по кризису в Молдове

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  • 21.06.2019, 17:55

Комиссия подвергла критике решение Конституционного суда Молдовы.

Венецианская комиссия при Совете Европы дала заключение по решению Конституционного суда Молдовы, который решил распустить парламент 9 июня, сообщает rbc.ua.

Мнение комиссии было подготовлено по просьбе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда после политических событий в Молдове и решений Конституционного суда.

Эксперты Комиссии считают, что не было никаких условий для роспуска парламента в период 7-8 июня.

"В связи с решениями Конституционного суда от 8 и 9 июня Венецианская комиссия отмечает, что процессуальные права президента и парламента серьезно пострадали из-за большого количества и скорости вынесения решений в очень деликатных случаях со значительными последствиями для государственных учреждений. Ни президент, ни парламент не присутствовали и не имели возможности представить свои аргументы в суде", - говорится в сообщении.

Более того, эксперты по конституционному праву отмечают, что ничто не говорило о том, что ситуация в стране в то время была чрезвычайной, несмотря на скорое истечение трехмесячного срока. "Напротив, они указывают на то, что события в парламенте предполагали, что дополнительное время приведет к разрешению кризиса путем формирования нового правительства", - говорится в коммюнике Венецианской комиссии.

Напомним, КС Молдовы 7, 8 и 9 июня вынес несколько решений: об окончании сроков формирования парламентской коалиции и утверждении правительства, о временном отстранении от должности президента, о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Однако затем он отменил эти решения.


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