Беларусь заявляет, что вытеснит грязную нефть из «Дружбы» к середине августа 21.06.2019, 18:21

На территории страны находится около 620 тысяч тонн некондиционной нефти.

Беларусь в пятницу, 21 июня, начала вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча - Полоцк. Нефть вытесняется в сторону России. Полное вытеснение грязной нефти из белорусского участка "Дружбы" завершится к 15 августа, говорится в заявлении "Белнефтехима", пишет "Немецкая волна".

Согласно данным "Белнефтехима", на территории Беларуси в трубопроводах находится около 620 тысяч тонн некондиционной нефти, которая полностью будет вытеснена к середине августа. По всем белорусским участкам нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации, говорится в сообщении, и анализы показывают хорошее ее качество.

Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию, прерванные в конце апреля из-за попадания в него хлоридов, возобновились в ночь с 16 на 17 июня, но пока не в полном объеме, сообщил пресс-секретарь Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV) Александер фон Герсдорфф (Alexander von Gersdorff).

Нефтепровод для поставки неочищенной нефти "Дружба" длинной 5100 километров проходит по территории восьми европейских стран и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по "Дружбе" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.