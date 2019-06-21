Закон не для Барбары 1 Алесь Киркевич

21.06.2019, 18:30

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Фото: «Наша Ніва»

Кому понадобился закон «О личных данных»?

В Беларуси рассматривают проект закона «О личных данных». Что за закон и кого он коснется? На первый взгляд, все правильно и логично: лишь бы кто не будет иметь права публиковать наши с вами личные данные без нашего на то согласия. Однако… есть нюансы.

Личные данные абстрактного Васи Пупкевича из деревни Большие Жуховичи, то есть информация про его религиозную и расовую принадлежность, месячный оклад, фотографии немолодой жены в зарослях клубники и такой-сякой коттедж с гаражом вряд ли кого-то заинтересуют - разве что участкового и соседей. И уж тем более такие данные не интересуют «депутатов», которые взялись за подготовку законопроекта. Сам Вася Пупкевич, вероятно, и не узнал бы никогда про фото своего жилища, выложенное в «мировую паутину» случайным туристом, проезжающим мимо. И вообще у Васи другие заботы: не до «интернетов» ему.

А вот чиновникам, особенно представителям высшего звена - очень даже до «интернетов». Совсем недавно, к примеру, богиня избирательной урны Лидия Ермошина обрушилась на журналистов за фото своего коттеджа в Дроздах, выставленное на всеобщее обозрение. Кто разрешил? По какому праву? А если в суд за снимочек? Так вот, чтобы в суде в следующий раз чиновнику (совсем не обязательно именно Лидии Михайловне) чувствовать себя увереннее, такой закон срочно и понадобился.

В начале нулевых, если помните, мировые СМИ обошла скандальная история с коттеджем (скорее, все-таки, замком) Барбары Стрейзанд. Фотограф делал серию снимков побережья Калифорнии, а на одном из них как-то невзначай оказался «домишко» певицы и актрисы. Та, недолго думая, подала на редактора сайта, где всплыли фото, иск в суд на кругленькую сумму $50 млн. Аргументы были те же, что и у Лидии Михайловны: по какому праву, кто давал согласие и т.д. Редактор оправдывался, мол, фотопроект вообще о другом: об эрозии побережья, а не про Стрейзанд.

Суть, однако, в другом, а именно - в феномене, который после так и назвали: эффект Стрейзанд. До того, как дело со снимками приняло скандальный оборот, фото с коттеджем с сайта «стянули» всего несколько раз (два из которых - адвокаты певицы). А вот после, когда ажиотаж разгорелся, его увидели уже миллионы. Мораль проста: чем больше усилий вкладываешь, чтобы спрятать данные, тем громче они выстрелят, тем больше публики их увидит.

Впрочем, певцы, актеры, комики и другие забавные категории граждан - это одного поля ягоды. Чиновники - совсем другого. Звездные «селебрити» часто и сами не прочь показать свои дворцы и джакузи. А вот «слуги народа» чаще всего стесняются и прячут нажитое непосильным трудом. Правильно, про народ ведь думают, а не про «лайки» и дешевую популярность. А народ этот, как видим, «презлым за предобрейшее платит»... Некрасиво как-то. Обидно даже.

И тут возникает сразу несколько любопытных моментов. Кто такие чиновники? Если «слуги народа», то этот самый народ имеет полное право, даже обязанность, своих слуг контролировать. Нет ведь никаких абстрактных «бюджетных денег», как говорила Маргарет Тэтчер, есть только деньги налогоплательщиков, которые народ чиновникам доверяет, с которых эти же чиновники и живут, и дома себе строят. Так почему же народ не может глянуть на коттеджи своих слуг или поинтересоваться, за какие деньги куплены дорогущие швейцарские часы какого-нибудь министра или градоначальника?

Если же чиновники - «слуги государевы», тогда вопросов нет. Тогда только «государь» имеет право и обязанность «испрашивать» за коттеджи, часы, банковские счета, авиаперелеты и т.д. - в зависимости от своих симпатий и настроения. И в этом случае как раз народу не нужно и даже вредно знать интимные финансовые подробности жизни первых лиц страны. Ему, народу, какое дело?

Еще один момент касается личной жизни самого народа. Не Васи Пупкевича, конечно, а тех его представителей, которые каким-либо образом по причине своей наивности перешли дорогу власти. Оппозиция, либералы, националисты, прозападные журналисты - называйте как хотите. Так вот, государственные СМИ в своей работе уже давно с завидной регулярностью используют личную, искаженную, а часто глубоко интимную, информацию, чтобы показать оппонентов в неприглядном виде.

Возьмем фильм «Маршем в никуда», который весной 2017-го, в разгар «дармоедских протестов», запустила «Телерадиокомпания Гродно». Вот, к примеру, пассаж о лидере гродненского БНФ: «Нужны ли Вадиму Владимировичу людские проблемы? - задается вопросом под звуки тревожной музыки диктор. - Ведь у самого кандидата жизнь сложилась. Хорошая квартира в элитном доме в центре Гродно, жена из обеспеченной семьи и трое ребятишек, и льготы от «ненавистного» государства. При таком раскладе можно и не работать, что успешно и практикует на протяжении десяти лет Вадим Саранчуков…»

После такой тирады Барбара Стрейзанд уже нервно курит в сторонке, правда? Дальше - больше: «А потом, по завершению протеста можно и отпраздновать с пивком да с шашлычком на крыше элитного дома…» В кадре появляются снимки пикника на крыше, снятые непонятно кем и на каком основании - очевидно, с соседней крыши. Автор фильма, понятное дело, не указан. Команда «супергероев», которые зачем-то шпионили за «барбекю-пати» лидера БНФ и его друзьями, - тоже. И здесь у Барбары Стрейзанд волосы должны были бы стать дыбом. Однако, она - в Калифорнии, а мы с вами - тут.

Данный пример - только один из многих. Получается, если есть «заказ» на конкретного человека, то приватность его жилища, досуга, семейные проблемы и финансы не составляют ровным счетом никакой тайны. Снимут, запишут, узнают, скинут «правильным» журналистам, а те и состряпают «правильный» сюжет и покажут на всю страну. Кстати, Вадим Саранчуков той весной судился с «Телерадиокомпанией Гродно». Не за $50 млн, а за честь и достоинство. Думаете, выиграл? Я вас умоляю... Мы же не в Калифорнии.

Чего же нам ждать от нового закона? Неужели каждый из нас - и Вася Пупкевич, и Вадим Саранчуков, и мы с вами - наконец-то почувствуем себя защищенными от нападок блогеров, СМИ и прочих злопыхателей? Поживем - увидим, конечно, но что-то мне подсказывает, что больше всего в нашей стране в защите нуждается все-таки Лидия Михайловна, ее высокопоставленные друзья и коллеги. С принятием закона они будут чувствовать себя намного увереннее, начнут спокойно спать и еще более плодотворно работать. Пусть там на своем Западе дворцы актеров и певиц снимают, а у нас серьезных людей от работы отвлекать не надо. Себе дороже ведь выйдет.

Алесь Киркевич, «БелГазета»