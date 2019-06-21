«Стоп СССР»: в Грузии возобновились протесты 3 21.06.2019, 18:36

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Фото: twitter.com ermakovaTT

Оппозиция выдвинула три требования.

Под зданием парламента Грузии 21 июня проходит акция протеста, сообщает РБК-Украина.

Оппозиция выдвинула три требования:

отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария,

освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания,

начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в Грузии.

Протесты в Грузии начались вчера, 20 июня 2019 года, из-за выступление российских политиков в парламенте страны.