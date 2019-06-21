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Минское «Динамо» подписало канадского хоккеиста

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  • 21.06.2019, 18:48

Он выигрывал КХЛ в составе «Металлурга».

Нападающий Франсис Паре перешел в минское "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Детали сделки не сообщаются, сообщает "Прессбол".

Два предыдущих сезона Паре провел в "Автомобилисте". В 118 встречах набрал 68 (30+38) очков.

В минувшем сезоне 31-летний канадец провел 58 матчей и набрал 35 (16+19) очков при показателе полезности "+12". В пяти встречах Кубка Гагарина он забросил одну шайбу.

В 2014 году в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.


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