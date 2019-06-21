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Комплимент получился пикантным

  • Валерий Карбалевич
  • 21.06.2019, 18:59
Валерий Карбалевич

Как Лукашенко похвалил Кадырова.

Принимая сегодня Кадырова, Лукашенко сказал: «Дорогой Рамзан, приветствую тебя в родной тебе Беларуси. Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю». Лукашенко, наверное, забыл, что эти беженцы в Бресте бежали именно от режима Кадырова. Комплимент получился пикантным.

Валерий Карбалевич, «Фейсбук»


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