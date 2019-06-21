Комплимент получился пикантным
- Валерий Карбалевич
- 21.06.2019, 18:59
Как Лукашенко похвалил Кадырова.
Принимая сегодня Кадырова, Лукашенко сказал: «Дорогой Рамзан, приветствую тебя в родной тебе Беларуси. Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю». Лукашенко, наверное, забыл, что эти беженцы в Бресте бежали именно от режима Кадырова. Комплимент получился пикантным.
Валерий Карбалевич, «Фейсбук»