Опрос: Как украинцы проголосуют на выборах в Раду
- 21.06.2019, 19:03
В украинский парламент проходят пять политических сил.
В случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье в многомандатном округе победу бы одержала партия "Слуга народа" с результатом 47,6% голосов избирателей из тех, что пришли бы на избирательные участки и определились с выбором, сообщает "Гордон".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне центром SOCIS и Комитетом избирателей Украины.
Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в украинский парламент, преодолевают также партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%), "Европейская солидарность" (8,8%) , "Батьківщина" (8,7%) и "Голос" (6,8%).
Также есть шансы пройти в Раду у партий "Сила и честь", "Гражданская позиция" и Радикальной партии – у них соответственно 4,1%, 2,7% и 2,2%.
Другие партии набирают менее 2% голосов.
16,1% опрошенных не определились с выбором, отказались отвечать или ответили "не знаю".
Не принимали бы участия в голосовании 6,2% респондентов.