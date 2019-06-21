Опрос: Как украинцы проголосуют на выборах в Раду 21.06.2019, 19:03

Фото: ЕРА

В украинский парламент проходят пять политических сил.

В случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье в многомандатном округе победу бы одержала партия "Слуга народа" с результатом 47,6% голосов избирателей из тех, что пришли бы на избирательные участки и определились с выбором, сообщает "Гордон".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне центром SOCIS и Комитетом избирателей Украины.

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в украинский парламент, преодолевают также партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%), "Европейская солидарность" (8,8%) , "Батьківщина" (8,7%) и "Голос" (6,8%).

Также есть шансы пройти в Раду у партий "Сила и честь", "Гражданская позиция" и Радикальной партии – у них соответственно 4,1%, 2,7% и 2,2%.

Другие партии набирают менее 2% голосов.

Инфографика: socis.kiev.ua

16,1% опрошенных не определились с выбором, отказались отвечать или ответили "не знаю".

Не принимали бы участия в голосовании 6,2% респондентов.