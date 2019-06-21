Гомельчанам предлагают работать менее чем за $50 21.06.2019, 19:35

Сложно представить, как можно прожить за эти деньги.

В начале года Национальный статистический комитет озвучил среднюю зарплату в стране. Вот только эта цифра совсем не похожа на те, что предлагают работодатели по Гомельской области, пишут «Сильные новости».

Официальный сайт государственной службы занятости разместил в своем общереспубликанском банке вакансий почти 250 запросов для соискателей по Гомельской области с зарплатой, не превышающей 100 рублей.

Вакансия экономиста в деревне Птичь на 0,2 ставки предлагает всего лишь 65 рублей. Разумеется, если бы подобное предложение было в Гомеле, велика вероятность совмещать ставки ради адекватной зарплаты. Но много ли других вакансий для экономистов в этой деревне? Вопрос риторический.

А для врача-психиатра с высшим образованием в Брагинский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации тоже есть всего лишь 0,25 ставки, то есть, 82,50 рубля. Настоящий стимул отдавать 7 лет учебе в медицинском университете.

Сразу две временные вакансии открыты в мозырских школах для столяров с общим образованием с зарплатой в 41 и 68 рублей. Сложно представить, как можно прожить за эти деньги.

СУП «Папоротное» из Жлобинского района ищет инженера по материально-техническому снабжению с высшим образованием. В больших белорусских городах вакансия достаточно оплачиваемая, но не в деревне Папоротное. Здесь предлагают зарплату в 44,42 рубля. Звучит вдохновляюще.

Больше всего в списке самых низких зарплат повезло уборщику помещений для одного речицкого садика. Работа постоянная, в одну смену. Зарплата — 82,50 рубля. Зато устроиться сюда можно без высшего образования.