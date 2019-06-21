Не в своем кресле 21.06.2019, 21:00

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Хроника протестов в Грузии.

В Грузии проходят митинги против "национального позора" в связи с визитом в Грузию депутатов Госдумы РФ, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова, сообщает "Радио Свобода".

Поводом для выступления оппозиционных лидеров и причиной взрыва общественных эмоций стало то, что Сергей Гаврилов, занимающий пост президента МАП, якобы воевал против Грузии в 1993 году на стороне абхазских вооруженных формирований. Впрочем, сам депутат эти обвинения опровергает, хотя и не скрывает, что считает правильным признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Утром в четверг, когда заседание МАП открылось в центральном зале пленарных заседаний грузинского парламента, Сергей Гаврилов, как президент организации, занял место в президиуме и выступил с речью, приветствуя собравшихся в зале.

Через несколько минут грузинские телекомпании показали кадры из зала заседаний, сопроводив их комментарием: "Представитель страны-оккупанта восседает в кресле председателя парламента независимой Грузии".

Позднее главный инициатор проведения МАП в Грузии, Захария Куцнашвили, пытаясь ответить на бурную критику в свой адрес, сказал, что Сергей Гаврилов преднамеренно нарушил регламент и повестку дня: заседание должен был вести не он, а генеральный секретарь организации, представляющий Грецию.

Однако эти объяснения никого уже не могли удовлетворить. Ряд членов грузинского парламента во время перерыва в заседании ассамблеи блокировали президиум. Узнав об этом, Гаврилов уже и не пытался вернуться к креслу спикера. Вместе с другими участниками МАП он покинул здание парламента.

Позднее его спешно эвакуировали из отеля Radisson, и он вместе с российскими коллегами улетел в Москву. При этом не обошлось без эксцессов: толпа, поджидавшая российского депутата у всех выходов из отеля, успела забросать его бутылками и облить водой, хотя эвакуацией россиян руководил сам начальник службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе.

А ситуация у здания парламента накалялась с каждым часом.

Вечером в митинге уже участвовали около 10 000 человек. Практически все оппозиционные партии и политические лидеры (в недавнем прошлом жестко противостоящие друг другу) объединились с четким списком требований к властям: немедленная отставка председателя парламента, допустившего проведение заседания МАП в центральном зале грузинского законодательного органа, отставка министра внутренних дел, а также главы Службы госбезопасности. Оппозиционеры убеждены, что грузинские силовики вообще не должны были пускать депутатов Госдумы в страну.

Фото: ЕРА

Оппозиционные лидеры заявили на митинге, что у властей есть час, чтобы ответить на требования. Через час сотни демонстрантов попытались ворваться во двор огромного здания парламента, где в это время уже были сконцентрированы тысячи бойцов спецназа МВД. Еще примерно час-полтора спецназовцы сдерживали людей без применения спецсредств, но, когда демонстранты начали вырывать из строя бойцов, отнимать у них дубинки и щиты, спецназу был отдан приказ применить силу в полной мере.

В ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ. Кроме того, по демонстрантам стреляли резиновыми пулями. Два человека лишились глаз, около ста получили увечья различной степени тяжести. В том числе полицейские, поскольку столкновение вскоре превратилось в настоящее сражение.

Фото: Reuters

Десятки человек задержаны, но полиция пока не решается арестовать оппозиционных лидеров, хотя премьер-министр Мамука Бахтадзе, выступив по всем телеканалам, грозным тоном заявил о неминуемой "правовой ответственности" всех политиков, "призывавших к штурму парламента и насилию над полицейскими".

Столкновение у здания грузинского парламента стало серьезным испытанием для правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили.

Как сказал в интервью РС публицист Петре Мамрадзе, в недавнем прошлом активно поддерживавший "Мечту", во всем виноваты "непрофессионализм и безответственность правящей команды". Петре Мамрадзе обратил внимание, что Сергей Гаврилов "не рвался в Грузию силой", а его настойчиво приглашали грузинские руководители, не догадавшиеся, какое возмущение может вызвать у общественности присутствие Гаврилова в зале заседаний парламента, а тем более в кресле спикера. При этом собеседник РС утверждает, что международные правозащитные организации уже сочли "непропорциональным" применение силы спецназом без предварительного предупреждения митингующих.

Михаил Саакашвили внимательно следит за развитием событий и призывает коллег по оппозиции "довести начатое до конца, освободив страну от "российского олигарха Иванишвили", который "напал на собственный народ по приказу Путина".

Утром 21 июня оппозиционеры сконцентрировались у здания Государственного университета. Лидеры оппозиции сообщили журналистам, что настаивают на немедленной отставке председателя парламента Ираклия Кобахидзе (пригласившего в Грузию Сергея Гаврилова и его коллег), отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии (отдавшего спецназу приказ о применении силы) и начале обсуждения в парламенте инициативы о проведении внеочередных парламентских выборов исключительно по партийным спискам, а не по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Ираклий Кобахидзе объявил о своем уходе в отставку.

На вопросы отвечает член парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серго Ратиани:

– Ваша фракция стала инициатором радикальных действий в зале заседаний парламента, когда утром в четверг вы вместе с коллегами по сути блокировали место спикера парламента и не дали депутату Госдумы Сергею Гаврилову вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Как у вас созрело это решение?

– Как только мы узнали, что наши власти пригласили в Грузию т. н. Ассамблею православия, сразу выразили протест. Мы ведь знаем, что президентом этой организации является коммунист. Ну как прикажете относиться к православной организации, которая избирает президентом коммуниста? Кроме того, господин Гаврилов, как мы уточнили, является депутатом Госдумы с 2007 года, то есть он голосовал за отторжение от Грузии Абхазии и Южной Осетии. Это усугубило наше к нему отношение. И такого, с позволения сказать, "деятеля" пустили в нашу страну. Мы вообще считаем, что Грузии не место в той организации, где президентом избирают таких людей. Но основная претензия у нас именно к нашим властям.

Фото:RFL/RL

– Почему?

– Потому что, комментируя произошедшее, господин Гаврилов чистосердечно признался: "Я сел в то кресло, которое мне указали". То есть ему сказали, что он может сесть в кресло председателя парламента Грузии и вести заседание, так какие могут быть претензии к нему? Мы должны спрашивать с наших властей. В конце концов, он ведь не силой прорвался в зал заседаний. Но когда господин коммунист Гаврилов сел в кресло спикера нашего парламента, это было слишком...

– Сама Межпарламентская ассамблея не вызывает у вас особого доверия?

– Разумеется. Мы ведь еще с советских времен помним, как Москва использовала всякие международные организации "борьбы за мир", "за гармонию культур", "дружбы народов" и прочее, а за ними шли и идут танки...

– В эту ассамблею в том числе входят депутации дружественных Грузии стран...

– Вот именно поэтому, когда мы блокировали президиум, я лично обратился к генсеку МАП и предложил продолжить заседание в этом же зале, но без господина Гаврилова и других депутатов Госдумы.

– Допустим, они бы перенесли заседание либо с самого начала проводили его в конференц-зале того отеля, где жили. Вы бы протестовали и пытались помешать заседанию?

– Протестовали бы, конечно, но устраивать акции в отеле все-таки не стали бы сами. Нас, депутатов, возмутило и подтолкнуло к радикальным действиям то, что Гаврилов воссел в кресло председателя нашего парламента.

– Судя по вашим заявлениям и заявлениям ваших коллег по фракции "Европейская Грузия", вы рассматривали казус с приглашением Сергея Гаврилова как часть более сложной проблемы с "устойчивостью", скажем так, прозападной ориентации правящей партии "Грузинская мечта".

– Мы об этом говорим прямо и вполне определенно! Конечно, это лишь одно событие в целой цепочке, свидетельствующей о неискренности властей относительно прозападной ориентации. Другой пример – блокирование строительства стратегически важного глубоководного порта Анаклия. Этот проект очень не нравится Москве.

– Ваш демарш в зале заседаний парламента затем вылился в бурные события на проспекте Руставели. Это планировалось с самого начала?

– Мы не были организаторами массовой акции, хотя, конечно, находились там, где наши сограждане выражали справедливый протест. Люди сами восприняли произошедшее как оскорбление национального достоинства.

– Власти обвиняют оппозицию в том, что именно по вашей инициативе сотни людей стали штурмовать здание парламента...

– Это неправда. Сами власти применили силу в тот самый момент, когда предлагали нам начать переговоры по разрешению ситуации.

– Премьер-министр Мамука Бахтадзе угрожает арестом всем, кто, по его словам, организовал беспорядки. Вы рассматриваете такую возможность?

– Могу сказать лишь, что власть, которая начинает применять насилие в той или иной форме, плохо для себя заканчивает. Я бы посоветовал Мамуке Бахтадзе об этом не забывать.