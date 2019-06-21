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Опубликована песня Фредди Меркьюри, которая считалась утерянной

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  • 21.06.2019, 21:10

Оригинальная версия песни звучит как классическая рок-опера от Queen.

Студия Universal опубликовала неизданную версию песни Time Waits For No One, которую Фредди Меркьюри записал в 1986 году. Она записана для альбома Time и играла в одноименном мюзикле Дейва Кларка, друга Меркьюри, пишет «Нож».

Оригинальная версия песни звучит как классическая рок-опера от Queen, а в версии в исполнении Меркьюри, которая долго считалась утерянной, есть только клавиши и вокал.

Дейв Кларк рассказал, что запись была сделана спустя несколько месяцев после концерта Queen на Live Aid. На ее поиски ушло почти 10 лет, еще два года — на обработку.


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