Опубликована песня Фредди Меркьюри, которая считалась утерянной

Студия Universal опубликовала неизданную версию песни Time Waits For No One, которую Фредди Меркьюри записал в 1986 году. Она записана для альбома Time и играла в одноименном мюзикле Дейва Кларка, друга Меркьюри, пишет «Нож».

Оригинальная версия песни звучит как классическая рок-опера от Queen, а в версии в исполнении Меркьюри, которая долго считалась утерянной, есть только клавиши и вокал.

Дейв Кларк рассказал, что запись была сделана спустя несколько месяцев после концерта Queen на Live Aid. На ее поиски ушло почти 10 лет, еще два года — на обработку.