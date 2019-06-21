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В Минске бесплатно покажут сериал «Чернобыль» на белорусском языке

  • 21.06.2019, 21:19

Количество мест ограничено.

Специальный показ первого эпизода самого популярного мини-сериала сезона – «Чернобыль» от HBO – на белорусском языке пройдет в Минске 28 июня, пишет tut.by.

После премьеры на большом экране все эпизоды «Чернобыля» на белорусском языке будут доступны на видеосервисе в новом разделе «Cinevoka. Сериалы Amediateka».

Показ первого эпизода «Чернобыля» на белорусском языке состоится 28 июня в зале VOKA кинотеатра velcom cinema. Организаторы приглашают на показ всех желающих бесплатно – по предварительной регистрации. Заполнить анкету можно по ссылке, после чего гостям показа на электронную почту будет отправлено письмо от организаторов с подтверждением бронирования места и дополнительной информацией о показе. Количество мест ограничено.


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