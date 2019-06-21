Кризис в Венесуэле: может ли Кремль позволить Мадуро уйти? 21.06.2019, 21:31

США должны послать России четкий сигнал.

Кризис в Венесуэле может стать одной из тем, которую на следующей неделе обсудят в ходе личной встречи на саммите «Большой двадцатки» в Осаке президенты США и России.

Дональд Трамп и Владимир Путин уже обсуждали происходящее в этой стране в ходе телефонного разговора 3 мая, но позиции сторон ближе не стали: в Вашингтоне полагают, что Россия поддерживает диктатора, который распродает богатства страны и подавляет протест силой, а в Москве убеждены, что США хотят добиться смены режима в Каракасе на более дружественный, сообщает «Голос Америки».

Разговор Трампа и Путина о Венесуэле может произойти на фоне возможного визита венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в Россию в ближайшем будущем – слухи о таком визите существуют уже долгое время, и журналисты регулярно спрашивают российских чиновников о том, состоится ли он. Однако последние заявления российского МИДа свидетельствуют о том, что Москва пока не согласовала сроки приезда Мадуро в Россию, и наблюдатели объясняют это как соображениями секретности, так и тем, что Россия советует венесуэльскому диктатору пока не покидать страну.

Эксперты, собравшиеся в прошедший четверг в Вашингтоне на сессии исследовательской организации «Атлантический Совет», посвященной ситуации в Венесуэле, рассуждали о том, насколько серьезно влияние Москвы на события в этой стране, и что в связи с этим нужно делать США.

Перед началом экспертного обсуждения с эмоциональным заявлением перед участниками сессии выступил сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт, назвавший происходящее в Венесуэле геноцидом: «Там умирают дети… Геноцид происходит в Венесуэле прямо сейчас. Меня критиковали за использование этого слова, но мы видим, что голод там, в результате которого эти дети, такие же маленькие, как мой внук Эли, умирают – этот голод создан умышленно. Мы не можем позволить этому продолжаться».

По словам Рика Скотта, «Россия участвует в этом геноциде, потому что если бы она перестала поддерживать Мадуро, то режим вокруг него развалился бы как карточный домик».

Эксперты, в свою очередь, призвали к более осторожному подходу к венесуэльскому кризису – по мнению некоторых из них, призывы к военному вмешательству США в ситуацию могут закончиться непредсказуемо.

Пола Добрянски (Paula Dobriansky), бывший заместитель госсекретаря США и эксперт Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, считает, что действиями России в Венесуэле руководят четыре мотива: подрыв возможностей влияния США на события в международной политике, отрицание Кремлем западных ценностей и противостояние им в мире, восстановление сферы влияния России до той, которая существовала во времена СССР, а также поиск союзников, которые разделяли бы все эти подходы.

Пола Добрянски напомнила, что Кремль использует свое противостояние США в мире как пропагандистский прием внутри страны: «Россия пытается в этих вопросах продемонстрировать свою ведущую роль, которая потом подается дома как показатель того, что Москва – снова большой игрок на международной арене… А в случае Венесуэлы присутствует еще и довольно большой объем инвестиций, но играет роль даже не он, а те политические инвестиции, которые Москва вложила в Венесуэлу и географическая близость этой страны к США. Еще в 2007 году после «мюнхенской речи» Путина Уго Чавес (бывший президент Венесуэлы, ныне покойный – Д.Г.) заявил, что он поддерживает заявления российского президента».

С идеологической подоплекой поддержки венесуэльского режима Москвой согласились практически все участники дискуссии, но эксперты разошлись в том, насколько именно идеология является доминирующим мотивом. По словам Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), аналитика Германского Фонда Маршалла в США, «для Путина главное в ситуации в Венесуэле – это выживание режима».

«Путин опасается «цветных революций» и всего подобного потому, что он считает: однажды это все может произойти в Москве. Он пытается расширить сферу влияния ровно для того, чтобы удержание им власти было надежным – он хочет, чтобы авторитарная и клептократическая власть в России продолжала существовать к выгоде его самого и его дружков. И это объясняет вообще многое из того, что Россия делает по всему миру, например, в Сирии, где он поддерживает кровавого диктатора, сознательно бомбящего больницы» – уверена Эвелин Фаркас.

Обозреватель немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Константин Эггерт, также участвовавший в дискуссии в Вашингтоне, заявил, что у поддержки Путиным Николаса Мадуро есть пределы: «Я полагаю, что, хотя Кремль и будет удерживать Мадуро у власти столько, сколько это возможно, даже с предоставлением ему наемников, от прямой конфронтации с США по поводу Венесуэлы Путин будет воздерживаться – примерно как с Ираном, в случае с которым, пойдя на столкновение с Вашингтоном, он может много потерять. И, как это ни парадоксально, но некая организация отхода Мадуро от власти как раз может сыграть Кремлю на руку».

Константин Эггерт считает, что «ситуация может всерьез усложниться, если что-то произойдет с российскими советниками в Венесуэле – тогда события подвинут и даже вынудят Путина на действия в направлении эскалации, что может закончиться непредсказуемо».

В интервью Русской службе «Голоса Америки» эксперт Атлантического Совета Марк Симаковски (Mark Simakovsky) напомнил, что Кремль также использует компанию «Роснефть», чтобы продвигать свое влияние, а сама «Роснефть» имеет в Венесуэле важные коммерческие интересы: «Роснефть – это платформа для политического влияния господина Сечина, и Венесуэла – это серьезный трофей в его коллекции, тут есть как желание Кремля поддерживать венесуэльский режим, так и интересы Сечина. У него на самом деле могут возникнуть сложности в связи с тем, как далеко Кремль готов зайти в своей поддержке Мадуро – другие игроки из российских государственных корпораций уже почувствовали, что режим обречен, а Сечин пока еще ставит на этот режим, и может проиграть».

«Все-таки удаленность Венесуэлы от России играет роль, как и то, что все это происходит по соседству с США. Военные возможности России воздействовать на ситуацию ограничены, они понимают, что Мадуро находится в изоляции, и что ставка на него может быть проигрышной, но это не значит, что Россия точно не вмешается. Мы можем в один прекрасный день обнаружить «зеленых человечков» на улицах Каракаса, помогающих Мадуро удержать власть. Поэтому США должны послать России четкий сигнал о том, что они не допустят повторения сирийского и украинского сценариев в Венесуэле» – уверен Марк Симаковски.