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Ученые: Треть женщин ходят на свидания ради бесплатного ужина

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  • 21.06.2019, 22:03
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Такое поведение может быть характерно и для мужчин

Треть женщин ходит на свидания не из-за романтических чувств, а ради бесплатного обеда или ужина. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале SPPS, пишет liga.net.

Социологи опросили 1600 женщин и узнали, что 23-33% из них хотя бы раз ходили на свидание, чтобы бесплатно покушать, и считают это приемлемым.

В исследовании отмечают, что такое поведение проявляется "у женщин с традиционным представлением о гендерных ролях". Также они могут иметь низкий уровень эмпатии.

Социологи не считают, что так склонны поступать только женщины, и планируют провести аналогичный опрос среди мужчин.


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