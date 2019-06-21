Путин поручил закрыть авиасообщение с Грузией и доставить всех россиян домой 13 21.06.2019, 22:11

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Авиакомпаниям запрещено перевозить граждан из России в Грузию с 8 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям перевозить граждан из России в Грузию с 8 июля.

Кроме того, документ предписывает правительству принять меры по возвращению граждан России и их багажа из Грузии на родину, сообщает BBC.

В Грузии второй день продолжаются массовые протесты. Поводом для них стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов поднялся на трибуну спикера в парламенте страны и разговаривал на русском языке.