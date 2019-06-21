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Вакарчук: Можно ли позволять олигархам приватизировать целый регион?

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  • 21.06.2019, 22:32
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Лидер украинской партии «Голос» ответил на предложение Зеленского.

Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о недопустимости финансирования восстановления пострадавших от боевых действий восточных регионов Украины олигархами.

Как отметил Вакарчук в Facebook, это грозит приватизацией Донбасса ограниченным кругом лиц, передает censor.net

"Я полностью разделяю желание президента Владимира Зеленского восстановить инфраструктуру Донбасса. Нам надо вернуть людям достойную жизнь. Строить дороги, школы, больницы. Но можно ли позволять олигархам приватизировать целый регион? До войны Донбасс был полностью под контролем олигархов, которые не допускали туда других инвесторов, и в результате мы потеряли часть Донбасса", - говорится в заявлении Вакарчука.

"Нельзя позволять олигархам выторговывать для себя особые условия. Надо заставить их жить по тем же правилам, что и все, заставить олигархов честно платить налоги в Украине. Наполнив бюджет, государство сможет самостоятельно вкладываться в развитие инфраструктуры Донбасса и в восстановление деоккупированных территорий, когда придет время. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы так и произошло", - добавил он.


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