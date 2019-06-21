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Протестующие в Грузии требуют отставки министра МВД

  • 21.06.2019, 22:55
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«Оккупация видна и одним глазом» – такой плакат можно увидеть в руках митингующих
Фото: Reuters

В Тбилиси продолжаются акции протеста оппозиции.

В эти минуты на проспекте Руставели в грузинском Тбилиси идет акция протеста оппозиции и общественности. Ее участники требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Оппозиция возлагает на него ответственность за чрезмерное применение силы в ходе разгона демонстрантов в ночь с четверга на пятницу. У собравшихся перед зданием парламента есть и другие требования, сообщает «Эхо Кавказа».

«Оккупация видна и одним глазом» – такой плакат можно увидеть сейчас в руках нескольких митингующих. Молодые люди также надели повязки на один глаз в знак протеста против того, что накануне во время разгона в результате стрельбы резиновыми пулями два человека лишились глаз. Именно из-за применения избыточного насилия, по мнению собравшихся у здания парламента, министр внутренних дел

У объединенной оппозиции, под эгидой которой проходит акция протеста, есть к правительству и другие требования. Освободить задержанных накануне более 300 человек и отказаться от политических репрессий. Кроме того:

«Граждане Грузии уже второй день требуют для разрядки политической ситуации перехода на пропорциональную избирательную систему. Поэтому мы обращаемся с требованием к власти – приступить к процессу законодательных изменений и к переговорам о назначении досрочных парламентских выборов», – еще до начала демонстрации заявила один из лидеров Республиканской партии Тамар Кордзая. Она призвала общество присоединиться к оппозиции, еще раз подчеркнув, что протест носит исключительно мирный характер.

Студенты собрались перед зданием ТГУ и там протестуют против действий властей
Фото:RFL/RL

Часть студентов, которые накануне возмутились тем, что кресло спикера парламента занял российский депутат Сергей Гаврилов, решили не присоединяться сегодня к оппозиционерам. Они собрались перед зданием Тбилисского госуниверситета (ТГУ) и там протестуют против действий властей. Они также требуют, чтобы теперь уже бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе прекратил преподавание в ТГУ.

Решение об отставке Кобахидзе было принято после затяжных консультаций правящей силы. Сам Кобахидзе, который еще накануне не собирался прерывать визит в Баку, сегодня сам так и не произнес ни слова. Он стоял молча рядом с генсеком партии Кахой Каладзе, который и сообщил о его отставке.

«Это решение – выражение высокой подотчетности обществу, а не разделение политической повестки с безответственными политическими силами. Этим силам самим предстоит ответить перед законом и обществом за организацию того массового насилия, за которым до утра наблюдало в прямом эфире грузинское общество», – заявил Каха Каладзе.

Из-за применения избыточного насилия, по мнению собравшихся у здания парламента, глава МВД должен подать в отставку
Фото:RFL/RL

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