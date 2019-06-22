Жители Слуцка могут остаться без горячей воды на все лето 22.06.2019, 8:16

Город не заплатил за теплоснабжение.

Вчера, 20 июня, в слуцком микрорайоне «Сахарный» отключили горячую воду. Жители пишут в «Кур'ер» и возмущаются: почему так надолго?

«Есть два момента. Первое — большой объём дорогостоящих работ по модернизации системы газоснабжения на ТЭЦ, что даже при напряжённой работе требует длительного времени. Второе — город не рассчитывается за накопившиеся долги за теплоснабжение микрорайона, поэтому горячая вода будет включаться только после их погашения.

Надеемся, что это произойдёт в течение месяца, пока идут работы по модернизации. Поэтому жильцам микрорайона необходимо обращаться в первую очередь в райисполком, чтобы были погашены долги, так как возможно отсутствие горячей воды в микрорайоне и после окончания работ на ТЭЦ. Нам необходимы средства для расчёта за проводимые работы по модернизации ТЭЦ», — пояснил «Кур'еру» Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».