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«Нет насилию», «Россия — оккупант»: протестное шествие состоялось в грузинском Батуми

  • 22.06.2019, 8:26
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Участники акции в Батуми выражают солидарность с акциями в столице.

"Нет насилию", "Россия — оккупант" — часть молодежи устроила шествие протеста по улицам Батуми под такими лозунгами.

Об этом сообщает Грузия-онлайн.

Участники шествия присоединились к демонстрантам на площади Европы, которые требовали освободить задержанных на проспекте Руставели накануне.

"Задержанные должны быть немедленно освобождены, именно с этим требованием мы устроили шествие по улицам. У нас нет политических требований, так как нам не нужно приписывать очки и защищать кресла. Мы защищаем честь страны, мы осуждаем насилие и российскую оккупацию", — заявил участник акции Акакий Цецхладзе.

Участники акции в Батуми выражают солидарность с акциями в столице.

20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.


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