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Есть ли жизнь вне Земли: важная находка на спутнике Сатурна

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  • 22.06.2019, 8:41
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Здесь найден океан с водой, похожей на земную.

Ученые обнаружили на одном из крупнейших спутников Сатурна Энцелад подо льдом обширный океан жидкой воды, которая близка по химическому составу к земной.

Об этом сообщается в пресс-релизе Вашингтонского университета, пишет Апостроф.

В исследовании говорится, что вода Энцелада богата растворенным углекислым газом и по уровню кислотности близка к воде океанов Земли, что "повышает шансы обнаружить здесь жизнь".

Гейзеры спутника были изучены космическим зондом Cassini. Было обнаружено, что раствор воды в океане фракционируется и подвижные вещества выбрасываются активнее.

Также выяснилось, что предыдущие исследование сильно недооценивали количество содержащихся в подледном океане углекислого газа, метана и водорода. Большие объемы этих веществ могут служить хорошей основой для развития органической жизни.

При этом ученые отмечают, что этот факт может говорить об обратном: обилие соединений, которые могли бы стать предпосылками для создания жизни, может быть связано и с тем, что их некому здесь потреблять.


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