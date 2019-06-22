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Почему белорусы часто разводятся, хоть и очень ценят семью

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  • 22.06.2019, 8:46
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Как низкий уровень счастья портит семейную жизнь.

«Парламентарии» в первом чтении поддержали обязательное информирование судами и ЗАГСами приходящих развестись пар о возможности обратиться к медиатору и попытаться спасти брак. Власти рассчитывают, что это станет дополнительной возможностью для сохранения семей белорусов, пишет zautra.by

В 2018 году на 60 тысяч браков приходилось 33 тысячи разводов, годом раньше на 66,2 тысячи браков − 32 тысячи разводов. Большинство разводов приходилось на пары в возрасте 30-34 лет.

В то же время опросы показывают, что семья для большинства белорусов – самая значимая ценность.

-- Более 80% говорят, что она очень важна. На первое место семью ставят чаще, чем досуг, работу, религию и друзей, − говорит социолог Елена Артёменко.

Развод сказывается на благополучии членов семьи, а в большом масштабе это явление затрагивает значительную часть населения.

Ключевыми мотивами для конфликтов в семье выступают распределение обязанностей (их указывают 24% семейных людей) и деньги (21%). А женщины чаще выступают инициаторами развода (в 43% случаев), чем мужчины (18%). Особенно этот разрыв заметен в семьях, где есть дети.

Если учесть, что после развода мужчины чаще женятся повторно, чем женщины, зато дети в абсолютном большинстве случаев остаются с матерью, то в более уязвимом положении оказываются именно женщины с детьми.

− Около 20% детей воспитываются матерями в одиночку. Положение матери в такой семье хуже с точки зрения возможности получить образование, повысить свой доход. Это снижает уровень счастья и удовлетворенности, − говорит Елена Артёменко.

Как показывают результаты исследования «Поколения и гендер», во время которого в 2017 году на вопросы о личных и семейных отношениях ответили более 10 тысяч респондентов, у детей тоже ухудшается качество жизни и сужается круг возможностей. Те, кто растет в семье с одним родителем, на 8,4% реже получают высшее образование, на 5,6% реже получают доход выше 400 рублей (по данным на 2017 год). Вероятность иметь партнера у них ниже на 9,2%, чем у детей, которые росли в семье с обоими родителями.

От чего зависит крепость брака

Белорусы стали откладывать брак на более поздние годы. В 2018 году средний возраст вступления в первый брак у женщин был 26 лет, у мужчин – 28 лет.

С одной стороны, это свидетельствует о более осознанном и обдуманном решении – оба партнера до этого успели получить образование и опыт работы, как и опыт развития отношений. Но даже сознательность почти 30-летних супругов не гарантирует крепость брака.

− К сожалению, возраст вступления в брак и неустойчивость брака − это параллельные тенденции. Повышение возраста вступающих в брак проблему не решит. Она больше связана с изменением видения семьи и цели брака: если в традиционных ценностях главное для семьи долг и дети, то в современных семьях важную роль играют личные отношения. И если качество отношений пару не устраивает, люди готовы на разрыв, − объясняет Елена Артёменко.

Хотя в разводах может быть определенная логика. Эксперт ссылается на мнение специалистов в эволюции человека, которые утверждают, что у человека как вида биологически обусловленная форма сексуальных отношений − сериальная моногамия, когда моногамные отношения длятся 7-8 лет, после чего происходит смена партнера.

− У нас как раз большинство разводов приходится на браки продолжительностью 5-9 лет, − отмечает эксперт.

Как уменьшить число разводов?

Решить проблему массовых разводов не так просто.

− В Беларуси с точки зрения эмоционального состояния в обществе все не очень хорошо: рейтинговые исследования исследовательского центра Gallup показывают, что белорусы − самая неэмоциональная нация. Уровень счастья у них − один из самых низких в мире, высокий уровень самоубийств, потребления алкоголя, − объясняет эксперт.

Задача стоит шире, чем забота о гармонии в семейных парах и устойчивости института брака. Среди причин разрыва основными являются материальные проблемы и злоупотребление алкоголем. Это означает, что косвенно на статистику по разводам могут повлиять улучшение экономического положения людей и повышение культуры потребления алкоголя.

Это также вопрос формирования культуры обращения к психологу, воспитание в духе конструктивного поведения в конфликтах и в целом большей степени осознанности людей.

− Если воспитывать более уравновешенных, эмоционально зрелых людей, думаю, проблема неустойчивости семей может решаться достаточно успешно, − отмечает Елена Артёменко.


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