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Кто на самом деле бомбил Минск во время войны

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  • 22.06.2019, 9:06
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Красная армия тоже бомбила столицу Беларуси и не раз.

Оперный театр, Дом правительства, Дом офицеров — во время Второй мировой войны немногие монументальные здания в столице Беларуси уцелели. Советская историография все разрушения в Минске списывала на немецкие войска. Позже выяснилось, что Красная армия тоже бомбила столицу Беларуси, и случалось это не раз. Радыё Свабода разбиралась, от кого Минск пострадал больше.

Небольшой провинциальный город

Минск в начале войны был относительно небольшим провинциальным городом — чуть более 300 тысяч жителей. На такой мысли сходятся историки, изучавшие военные времена белорусской столицы. При этом город с тысячелетней историей имел уникальную застройку, которая во время войны была уничтожена более чем наполовину.

Минск бомбили уже через 2 дня после нападения на Беларусь. 24 июня 1941 года в 8 часов утра в Минске прозвучал сигнал воздушной тревоги. Это были первые массированные бомбардировки белорусской столицы во время Второй мировой войны. В этих бомбардировках участвовали два десятка эшелонов немецких воздушных сил, в каждом по 35-40 самолетов.

Во время этих бомбардировок Минск пострадал больше всего, уверен историк Игорь Мельников, автор книги «Вторая мировая война на снимках из архива Игоря Мельникова».

«Центр Минска тогда очень сильно бомбили. В 3-м Доме советов на Богдановича бомба упала прямо на бомбоубежище. Некоторые здания остались на Советской улице. Сильно бомбили район Немиги. Одна из бомб упала на Педагогический институт, но здание уцелело», — говорит Мельников.

Перед бомбардировкам советское командование уехало в Могилёв. Даже в Доме правительства остались архивы и документы, говорит Мельников.

Но Минск тогда истребляли не только немецкие войска, но и советские диверсионные группы. Целью их был подрыв складов с продовольствием. Об этом говорит доктор наук, знаток истории города Минска Захар Шибеко.

«Преимущественно эти группы уничтожали военные объекты, склады с продовольствием. Позже сюда послали с такой же целью диверсионный отряд. Но это моя точка зрения, за этим не стоят конкретные документы», — говорит Захар Шибеко.

«Нельзя винить какую-то одну сторону»

По словам доктора исторических наук Сергея Абламейко, который занимается исследованиями старого Минска, столицу Беларуси бомбили и немецкие войска, и советские. И нельзя возлагать вину за уничтожение Минска на какую-то одну сторону.

«3 июля 1941 года Сталин выступил с обращением, в котором, среди прочего, призвал не оставлять врагу никакой ценной утвари, истреблять скот, продукты, мосты, дороги и т. д. В результате при отходе советских войск многие города восточной Беларуси (например, Полоцк, Орша и Гомель) были сожжены. Об этом писал еще Юрий Туронок.

Но ещё до этой директивы, сразу после ухода из Минска советских властей, Советы засылали в город диверсантов поджигать дома и истреблять архивы советских учреждений. Минчане пытались тушить пожары, но не всегда успешно. Так что можно констатировать, что большой пожар в Минске в первую неделю войны связан не только с немецкими бомбардировками, но и с советскими поджогами», — говорит Сергей Абламейко.

Советские войска бомбили Минск в 1942-м, 1943-м и 1944 годах

Во время оккупации в Минске работали немецкая военная администрация, немецкая гражданская администрация и белорусская администрация. Немцы тоже сносили здания во время оккупации, говорит Сергей Абламейко.

«Очень много домов в центре города были сожжены в 1941 году. Выдержала Немига, только несколько домов пострадали в Верхнем городе. Новый рынок — там, где сейчас Октябрьская площадь, — был сожжен полностью. Сгорела Золотая горка, застроенная деревянными домами».

Советские войска бомбили Минск за время оккупации много раз. Особенно минчанам запомнились «праздничные» бомбардировках 8 марта 1942 года и 1 мая 1943-го. Сильно бомбили город и перед освобождением, в июне 1944-го. В 1942–1943 годах советские бомбы не раз падали на Минское замчище.

Во время освобождения Минска советские войска бомбили железнодорожные коммуникации и немецкие военные учреждения, о которых была информация от подпольщиков. Но в итоге страдали прилегающие кварталы, говорит Сергей Абламейко.

«Бомбили точно Пушкинский посёлок (нынешние улицы Калинина, Чернышевского, Коласа). Бомбили также транспортные узлы рядом с вокзалом», — говорит Игорь Мельников.

Бомбили вокзал, но этот налет был немецкий, после освобождения города, в конце июля 1944 года.

«В 1944 году Минск имел ужасный вид, большинство домов стояли без крыш», — подытоживает Игорь Мельников.

По данным советской историографии, после войны Минск был уничтожен на 80%. Но существует и другой документ — докладная записка Мингорисполкома в ЦК компартии БССР, согласно которой столица Беларуси уцелела на 53%. Кто разбомбили конкретные дома и улицы в Минске, полностью определить невозможно. Некоторые советские документы того времени остаются закрытыми. Но можно определить, куда подали советские и немецкие бомбы, хотя бы частично — по свидетельствам историков.

Немецкие:

вокзал

Свердловская улица (улица Свердлова)

Советская улица

улица Ленина

улица Энгельса

улица Школьная

Педагогический институт

Комаровка

Золотая Горка

улица Богдановича

Улица Калинина

Советские:

Пушкинский поселок (район улицы Чернышевского)

Минское замчище

Троицкое предместье

улица Лавская

площадь Свободы

улица Революционная

улица Комсомольская

улица Берсона

кварталы около вокзала

Что отчасти сохранилась в историческом центре

Улицы:

Немига

Раковская

Освобождения

Немига-Раковская

Торговая

Герцена

Бакунина

Музыкальный переулок

Интернациональная

Революционная.

А также отчасти Раковское и Троицкое предместья.


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