ООН требует освободить из тюрьмы венесуэльских оппозиционеров 22.06.2019, 9:10

Люди мирно использовали свои гражданские права.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в пятницу, 21 июня, находясь в Каракасе, призвала к освобождению всех политических заключенных в стране.

"Я призываю власти освободить всех, у кого была украдена свобода из-за того, что они мирно использовали свои гражданские права", - заявила дипломат, передает dw.com.

На пресс-конференции, подводящей итоги ее трехдневного визита в латиноамериканскую страну, Бачелет назвала ситуацию с правами человека в Венесуэле "серьезной". При этом она сообщила журналистам о том, что договорилась с правительством страны о назначении двух уполномоченных по правам человека, которые будут наблюдать за развитием ситуации в Венесуэле и давать правительству рекомендации по ее улучшению.

Встречи Мишель Бачелет с Мадуро и Гуайдо

В ходе своего визита в Венесуэлу Бачелет, ранее занимавшая пост президента Чили, провела встречи как с главой государства Николасом Мадуро, так и с временным президентом страны Хуаном Гуайдо.

Оба политика впоследствии сообщили о данных переговорах на своих страницах в микроблоге Twitter.

При этом Гуайдо назвал встречу с комиссаром ООН по правам человека "признанием чрезвычайной гуманитарной ситуации в Венесуэле, которая вот-вот станет беспрецедентной катастрофой".

По словам политика, Бачелет, которая в четверг, 20 июня, провела встречу с родственниками находящихся в тюрьме оппозиционеров, дала ему обещание потребовать у Мадуро отпустить на свободу всех политических заключенных.

В то же время Мадуро сообщил, что говорил с Бачелет о "готовности Венесуэлы перейти на новый этап отношений с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека", и назвал встречу "продуктивной и приятной".

По данным венесуэльской неправительственной правозащитной организации Foro Penal, около 700 человек в стране на сегодняшний день находятся в тюрьмах "по политическим мотивам". При этом правительство Венесуэлы отказывается от использования выражения "политический заключенный".

Политический кризис в Венесуэле

С начала 2019 года в Венесуэле идет борьба за власть между главой государства Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя в январе временным президентом страны.

Легитимность лидерства Гуайдо на сегодня признали более 50 государств мира, в том числе Германия и США. В то же время на стороне Мадуро выступают такие страны, как Куба, Россия и Китай.