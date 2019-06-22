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«Красота неописуемая»: как парень автостопом путешествует по Беларуси 

  • 22.06.2019, 9:43
Юрий Коршунов
Фото: media-polesye

Одно дело прочитать, другое – самому прикоснуться, прочувствовать.

Путешественника зовут Юрий Коршунов. 13 мая он вышел из дома и вот уже более месяца передвигается от одного города к другому, от одного памятника истории, архитектуры, природы к другому, изучает свою страну и её достопримечательности.

Далеко позади остались Барановичи, Солигорск, Гродно, Августовский канал. Каменец, Мирский замок, Каменец, Беловежская пуща, Брест. Маршрут определён заранее, но изменения в зависимости от ситуации него вносятся. Он становится богаче.

– Планировал вернуться домой к 7 июля, – рассказал Юрий журналисту Медиа-Полесья, – но, скорее всего, приеду гораздо раньше. Я не ожидал, что мне на пути встретится так много хороших людей, готовых помочь. Никогда не приходилось подолгу стоять у дороги в ожидании попутного транспорта. Водители всегда останавливались и подвозили. Поэтому путешествую с опережением графика.

Фото: media-polesye

С Юрием Коршуновым мы познакомились на участке дороги Пинск-Столин. Парень направлялся в Ольманские болота. Много читал о них в Интернете, и теперь захотелось увидеть их собственными глазами. К его мечте мы направились вместе.

– Хочу увидеть мир, – рассказывает Юрий, – а начать решил со своей страны, так сказать, попробовать свои силы в путешествии автостопом. Понравилось. Увидел очень много интересного. Одно дело прочитать, другое – самому прикоснуться, прочувствовать. Особенно впечатлила Беловежская Пуща, ночлег под открытым небом, зубры…

В гостиницах Юрий не останавливается. Всё, что нужно для ночлега, для приготовления пищи, у него в рюкзаке.

Юрий много фотографирует, снимает видео. В конце каждого дня снимки выкладывает в Инстаграм, подробно описывает всё, что с ним происходило в пути. А видео сохраняет для будущего фильма, к его монтажу планирует приступить в августе.

Ольманские болота
Фото: media-polesye

В ландшафтном заказнике «Ольманские болота» мы побывали на Большом Засомином озере. Добирались к нему по деревянному настилу, его протяженность составляет несколько километров.

Экологическая тропа ведёт к озеру Большому Засоминому
Фото: media-polesye

Увидеть озеро стоило.

– Красота неописуемая, удивительно, что глубина здесь небольшая, всего два метра, –восхищается Юрий. – Обычно, в белорусских озерах глубина доходит до 10 метров.

На озере Большом Засомином
Фото: media-polesye
Фото: media-polesye
Фото: media-polesye

Впечатление от красоты озера усиливает таинственность, исходящая от двух старых крестов, установленных на берегу. Кресты обвязаны рушниками, окончательно выцветшими на солнце и поновее. Это благодарность людей Богу за подаренные им милости либо просьба о них и обещание что-то в своей жизни изменить. За каждым рушником своя известная одному только Господу история.

Деревянный настил на экологической тропе местами прохудился, и надо быть осторожным, чтобы не травмироваться при ходьбе по нему.

Фото: media-polesye

– Так даже веселее, – приходит к выводу Юрий, – видно, что ты не первый идёшь по этой тропе, по ней ходят рыбаки, добираются на озеро к своим лодкам, доставленным сюда по каналу, когда в нем была вода. Сегодня он сухой.

А ещё наш новый знакомый увидел, как растёт в болоте клюква. Сейчас ее еще не видно, красная кислая ягода появится только ближе к осени. Но общее представление о ней получено.

Фото: media-polesye

С Юрием мы простились в Пинске у дороги М-10. На следующий день он уже был в Турове. Впереди его ожидали Национальный парк «Припятский», старинные храмы и монастыри, города и сёла Могилёвской и Витебской областей.

Если учесть, что благодаря отзывчивости водителей проходящих мимо транспортных средств, передвигается наш путешественник довольно быстро, то до конца маршрута ему осталось совсем немного.

Будет время для передышки. На 7 июля у Юрия запланирована поездка с друзьями на Браславские озёра.


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