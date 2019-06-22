«Полный абсурд!»: ГАИ отреагировало на нарушение Лукашенко ПДД 9 22.06.2019, 9:52

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ГАИ ответила на жалобу гомельчанина о том, нарушил ли Лукашенко ПДД в Болбасово.

ГАИ ответила гомельчанину Павлу, который попросил дать правовую оценку действиям руководителя Беларуси во время поездки на Витебщину в начале июня, пишет abw.by.

Как сообщалось ранее, в начале июня Александр Лукашенко в сопровождении младшего сына и еще нескольких человек прокатился на велосипеде по Оршанскому району. В поселке Болбасово диктатор с велосипедом шел по проезжей части, а не по тротуару. То же самое делало и сопровождение Лукашенко.

Гомельчанин Павел оценил это как нарушение Правил дорожного движения и позвонил в ГАИ Гомеля. Там его обращение приняли, и 20 июня мужчина получил по почте официальный ответ.

В нем сообщается, что ГАИ провело проверку. Далее идет загадочная фраза: «В результате проведенной проверки принято решение в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь». Если получатель ответа не согласен, то ему предлагают обжаловать его в МВД.

- Сколько ни общаюсь с органами, но такого еще не получал, - комментирует полученный ответ Павел. - Были в моей практике случаи, когда я обращался в ГАИ, чтобы та разобралась с особо нахальными нарушителями парковки. Мне приходили нормальные мотивированные ответы, правда, не указывались данные нарушителя, зато всегда была информация, по какой статье он был привлечен к ответственности. А здесь - полный мрак. В стиле: «Вы провели проверку?» - «Провели!» - «И каков результат?» - «Нормально все. Работаем».

Последний абзац Павел считает полным абсурдом: «Что и как я могу обжаловать, если мне неизвестен результат проверки?! А вообще не исключаю, что в данной ситуации имело место бездействие должностного лица (или лиц) при проведении проверки».