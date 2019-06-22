Технологии будущего на Ле Бурже: электрические беспилотники и двигатели, которые изменят самолеты 22.06.2019, 10:28

Электролет Alice на выставке показан в виде прототипа

Фото:EVIATION

На Парижском авиасалоне Ле Бурже заключен первый в истории контракт на поставки электрических самолетов.

Девятиместный самолет Alice израильской компании Eviation на выставке не участвует в летной программе, его прототип показывают на статической экспозиции. Однако компания Cape Air решила купить "двузначное число" таких машин в будущем стоимостью по 4 млн долларов за каждую, пишет BBC.

Компания рассчитывает создать девятиместный самолет, который сможет преодолевать расстояние до 1000 километров со скоростью примерно 440 километров в час. Процесс сертификации компания планирует пройти до конца 2021 года, сказал на пресс-конференции во вторник глава Eviation Омер Бар-Йохай, сообщает CNBC.

Alice заметно отличается своей компоновкой от "классических" самолетов. Два его двигателя расположены на концах крыла, еще один - в самом хвосте. И все они оснащены толкающими винтами.

Израильская компания выбрала для своего самолета электромоторы американской фирмы magniX.

Alice оснащена тремя электромоторами с толкающими винтами

Фото:MARINA LYSTSEVA\TASS

Этот самолет - не единственный электрический летательный аппарат на Ле Бурже в этом году. Какие еще похожие проекты привезли на авиасалон?

Электричество на Ле Бурже

В Парижском авиасалоне в этом году участвуют всего четыре электрических аппарата. Один из них - в летной программе.

Две машины - от мировых авиационных гигантов Airbus и Boeing. Обе компании привезли на Ле Бурже прототип электрического беспилотного летательного аппарата. Помимо них на салоне представлен словенский двухместный учебно-тренировочный самолет Pipistrel Alpha Electro.

Еще одна компания - magniX - представила на выставке электрические авиационные двигатели, едва ли не самую важную часть технологии, которая в будущем, как полагают эксперты, может изменить мир транспорта.

Airbus, Rolls-Royce и Siemens работают над проектом "полноценного" электросамолета E-Fan X

Фото: AIRBUS

MagniX своими моторами рассчитывает изменить традиционные пассажирские и грузовые самолеты на линиях протяженностью до полутора тысяч километров.

"Наш дебют на Парижском авиашоу означает, что мы сделали еще один шаг к началу использования полностью электрического воздушного транспорта в 2022 году", - заявил глава компании Роэй Ганзарски (Roei Ganzarski).

Компания уже работает с канадским оператором Harbour Air, переводя ее легкие гидросамолеты на электрическую тягу.

Одна из главных проблем, с которыми столкнулись производители электрических авиационных систем - ограничение дальности из-за невысокой емкости аккумуляторов при довольно высоком уровне потребления электричества моторами аппаратов.

Эту проблему можно решить, используя гибридные энергетические установки, в которых обычные авиадвигатели, использующие традиционное горючее, вращают электрогенераторы. Однако это решение лишит аппарат тех преимуществ, которые дает чисто электрическое решение. К примеру, у гибридных выше вредные выбросы и уровень шума. Кроме того, на аппаратах с гибридными двигателями меньше скорость.

И хотя более простым решением сейчас выглядит создание небольшого аппарата для полетов на близкие расстояния, в мире активно работают сразу несколько стартапов в области "полноценных" электрических самолетов.

Vahana

Фото:GETTY IMAGES

Vahana и PAV от Boeing и Airbus

Airbus и Boeing самостоятельно разрабатывают проекты в этой области, а также поддерживают сторонние стартапы.

На авиасалон Ле Бурже каждая компания привезла по беспилотному пассажирскому аппарату, который в будущем может стать, например, городским воздушным такси.

Дрон Vahana компании Airbus, как и Autonomous Passenger Air Vehicle корпорации Boeing уже совершили первые тестовые полеты, но в Париже они были представлены только в наземной экспозиции.

Проект инновационного центра Airbus в Кремниевой долине A³ (произносится как "А" в кубе") работает над проектом пассажирского дрона уже несколько лет.

Autonomous Passenger Air Vehicle корпорации Boeing

Фото: MARINA LYSTSEVA\TASS

По своей схеме Vahana - конвертоплан, то есть летательный аппарат, который взлетает по-вертолетному, а затем разворачивает двигатели и дальше движется как самолет.

Autonomous Passenger Air Vehicle использует схему "коптера", то есть аппарата с неподвижно закрепленными двигателями и винтами, которые направлены вверх.

Тихий полет

Alpha Electro словенской фирмы Pipistrel был создан для учебных полетов

Фото:GETTY IMAGES

Летная программа на авиасалоне - не самое тихое мероприятие. Даже гражданские реактивные авиалайнеры с современными тихими двигателями на взлете шумят довольно громко.

На их фоне небольшой белый самолет Alpha Electro словенской фирмы Pipistrel, летающий почти беззвучно, смотрится немного странно.

Pipistrel создает сразу несколько различных электрических самолетов. Alpha Electro был создан для обучения будущих пилотов.

Вся структура аппарата была подчинена задаче снижения веса с тем, чтобы продлить время его пребывания в воздухе - во время посадки было видно, что даже небольшой боковой ветер разворачивает его.

Тем не менее, как утверждают создатели, самолетом довольно просто управлять и он может находиться в воздухе один час, оставляя после этого еще резерв энергии на 30 минут полета.