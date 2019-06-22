Статкевич ответил Путину 27 22.06.2019, 10:39

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НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

Россияне, давайте не будем менять наше отношение к вам.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ответил на последние слова главы Кремля о Беларуси:

- Недавно президент России так прокомментировал беларуско-российские отношения:

"По моему глубокому убеждению, мы – один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства союзного так называемого государства, я убежден, что наши люди в этом заинтересованы."

"Один народ" - это значит, что по мнению Путина беларусов, как нации не существует. Что они часть русской нации, из-за "сложившихся" обстоятельств оказавшаяся вне России и случайно получившая отдельное государство. Получается, что лидер страны - нашего ближайшего союзника, публично заявил, что беларуской нации не существует.

Вывод из такого заключения тоже сделан. Это поглощение Беларуси Россией с использованием плана "строительства союзного так называемого государства". Которое по этому плану должно иметь общие президента, правительство, парламент, армию, правоохранительные органы, валюту, границы. То есть - стать реально единым государством.

Учитывая громадную разницу в населении, географических размерах, экономике и населении, а также сделанное выше заключение об "одном народе", очевидно, что равноправное объединение двух народов невозможно. По существу, президентом России открыто заявлено о намерении постепенно поглотить Беларусь.

Ради справедливости надо признать, что к такой ситуации в первую очередь привела долговременная предательская политика Лукашенко, который ради московских дотаций для удержания своей власти более 20 лет проводил сознательно антигосударственную политику. За что ему еще предстоит держать ответ.

Конечно, беларусы не "заинтересованы" в утрате независимости своей страны. Не согласятся они и с отрицанием права своей нации на существование. Слишком многие из нас гордятся своей древней и славной историей, наше уникальной и красивой мовай, своей прекрасной страной. Мы будем бороться за Беларусь. Бороться всеми возможными средствами.

Но я уверен, что и простые россияне не "заинтересованы" в превращении самого дружелюбного к ним народа и страны во враждебную территорию. На удержание которой придется тратить колоссальные ресурсы и жизни своих солдат. Ведь опыт превращения Украины - перед глазами.

Дорогие российские соседи! Мы - братский, дружественный вам отдельный народ со своей древней историей, уникальной культурой и любимой нами страной. Готовый защищать все это. Давайте не будем менять наше отношение к вам.

А если ваш здешний вассал что-то там наобещал за ваши деньги вашему руководству, то все вопросы - к нему лично. Думаю, что существенную часть этих денег еще можно вернуть с его зарубежных счетов.