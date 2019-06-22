Ветеран Афганистана: Даже при Союзе была скидка на коммуналку 5 22.06.2019, 10:58

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Полковник Василий Руденко. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Полковник в отставке Иван Руденко, ветеран и инвалид I группы, годами пишет во все инстанции.

Иван Васильевич уже 27 лет борется с бюрократической машиной, чтобы восстановить свою истинную пенсию, которая была урезана на 45%. За это время он написал десятки писем в Минобороны, в Администрацию президента, в прокуратуру, в Совет безопасности и др. Ответа на его вопросы нет, так как все письма перенаправляются в Министерство обороны, то есть в структуру, к которой он и имеет претензию, передает «Белсат».

Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Ответ из Администрации президента. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Переписка полковника с чиновниками. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

«Все, мужик, живи как живешь, глаз не восстановишь!»

Еще в далеком 1979-м году Иван Руденко служил замполитом 357-го парашютного полка в Боровухе под Полоцком. Как-то ночью всех бойцов подняли по тревоге, посадили в самолеты, перебросили сначала в Казахстан, потом – на аэродром в Баграме. Так началась его служба в Афганистане, которая фактически стоила военному здоровья: как-то по дороге из Кабула на Джелалабад конвой попал в засаду моджахедов, а БМД, на которой ехал

В квартире полковника. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

«Все это так просто не проходит, – рассказывает Иван Васильевич. – В Кабуле лег в больницу, после – в окружной госпиталь в Ташкенте. Оказалось, что взрывом мне выбило барабанную перепонку. Образовалась опухоль, которая шла к оболочке мозга, но в Ташкенте ее удалили, вживив кусок кожи. Так и живу с тех пор, и слава Богу!»

С возрастом, уже на пенсии, начали появляться и другие проблемы – с глазами. На одном глазу появилась катаракта, которую врачи сначала отказались удалять, а после было уже поздно.

«В больнице в Минске мне сказали: «Все, мужик, живи как живешь, глаз не восстановишь!», – продолжает Иван Васильевич. – С тех пор правым глазом не вижу. В левом глазу дистрофия сетчатки. Фактически это темное пятно посередине, сохранилось одностороннее зрение. Инсульт также поспособствовал в этой ситуации».

Фотографии из Афганистана. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Должности, которые потерялись на изломе СССР и независимой Беларуси

На исходе Советского Союза добавился еще один неприятный момент, который иначе как юридическим казусом не назовешь. На момент увольнения из армии Иван Руденко был заместителем секретаря партийного комитета 20-й армии. Весной 1991 года постановлением ЦК КПСС партийные организации были выделены из подчинения политорганов и превращены в отдельные партструктуры. Те просуществовали до так называемого путча, который состоялся в конце августа того же года, после была проведена департизация армии.

Полковник Василий Руденко. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

«Мне тогда дали квартиру в Бресте, – рассказывает полковник в отставке. – Здесь же 15 июля 1992-го я и был уволен в запас по сокращению штата. Когда увольнялся, я не знал, что меня, как оказалось, на целых четыре степени понизили в должности. И на 45% снизили мой оклад. В первой половине 1992 года оклад составлял 2710 рублей, а при увольнении оказался 1500 рублей. Как это сделали? Все последующие годы я задавался именно этим вопросом».

Полковник Василий Руденко. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

По словам Ивана Васильевича, он попал в переломный период: ломка советской армии и одновременно создание вооруженных сил независимой Беларуси. С подобной ситуацией столкнулся не он один: на территории БССР стояло три армии и одна воздушная, а в каждой были военные на партийных должностях. Все они были понижены с соответствующими последствиями для пенсий. Сам Руденко связывает этот феномен с тотальной экономией в 1990-х, когда банально не было денег.

Полковник Василий Руденко. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

«Есть у меня приятель, – продолжает военный. – Также прошел Афган, служил в управлении авиации 28-й армии. Когда увольнялся – его должности просто не оказалось в штатном расписании. Его приравняли к какой-то должности и понизили пенсию. Пожалуй, я наивный человек, верю в справедливость и считаю, что она должна быть восстановлена».

«И где те права человека?»

Учитывая ранение и контузию во время службы в Афганистане, а также статус ветерана I группы, Иван Васильевич имеет льготы. Что это? Бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные лекарства, а также скидка на 50% на дальние поездки любым транспортом. Сам ветеран относится к этому скептически:

Фотографии из Афганистана. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

«Как там говорил Лукашенко во время выступления? Будем поддерживать людей материально! Так зачем мне эти дальние поездки, зачем общественный транспорт в моем положении? Даже при Союзе была скидка на коммуналку, квартиру, телефон, афганцам давали квартиры вне очереди. Сейчас же нет ничего из этого. Президент как-то во время выступления ответил на вопрос о уполномоченном по правам человека в Беларуси, мол, он президент, то он за права и отвечает. И где те права?»

В квартире полковника. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

На данный момент Ивану Васильевичу полных 75 лет. Живет вместе с женой, инвалидом II группы, в одном из микрорайонов Гродно. Справляться с бытовыми вопросами им помогают дети и внуки.

В ответах из Министерства обороны отмечается, что структура имеет право самостоятельно определять размеры окладов военнослужащим, «которые проходят службу на должностях, не предусмотренных перечнем должностей Министерства обороны».

По словам правозащитника и тоже ветерана Афганистана Олега Волчека, в деле надо разбираться детально, а вот многочисленные обращения в Министерство обороны или другие инстанции – вряд ли помогут. Дело следует решать через суд, взяв адвоката. Официальный же «Союз ветеранов Афганистана» подобными делами вообще не занимается.