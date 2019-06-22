Брестчанин начал шить сумки из рекламных баннеров 22.06.2019, 11:21

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Иллюстрационное фото

Первую он создал из рекламного баннера «Стройтреста».

«Каждая сумка будет сшита из рекламного винилового баннера, на который я буду наносить вручную собственный принт, тем самым делая каждую сумку уникальной», – написал в своем Instagram дизайнер, модель и студент-архитектор Никита Ведерников из Бреста.

В Instagram-сторис молодой человек сообщил, что материал для изготовления сумки срезал на стройке.

Пока в его коллекции только две сумки – поясная и шоппер. Но молодой человек останавливаться не собирается. В его планах – создание капсульной коллекции сумок из баннеров.