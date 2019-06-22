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Брестчанин начал шить сумки из рекламных баннеров

  • 22.06.2019, 11:21
  • 1,418
Иллюстрационное фото

Первую он создал из рекламного баннера «Стройтреста».

«Каждая сумка будет сшита из рекламного винилового баннера, на который я буду наносить вручную собственный принт, тем самым делая каждую сумку уникальной», – написал в своем Instagram дизайнер, модель и студент-архитектор Никита Ведерников из Бреста.

В Instagram-сторис молодой человек сообщил, что материал для изготовления сумки срезал на стройке.

Пока в его коллекции только две сумки – поясная и шоппер. Но молодой человек останавливаться не собирается. В его планах – создание капсульной коллекции сумок из баннеров.

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Мы собираемся создать капсульную коллекцию сумок из баннеров. Дааа, из баннеров!!!😲 Каждая сумка будет сшита из рекламного винилового баннера, на который я буду наносить вручную собственный принт, тем самым делая каждую сумку уникальной. Историю создания сумки "Стройтрест" (так я ее окрестил) можно посмотреть в hightlight stories. На данный момент готов прототип, который (с некоторыми моими усовершенствованиями) можно заказать в директ - это поддержит наши начиная. 🤑 p.s. За репост в сторис буду особенно признателен) Партнерка: @magdalene.po #пояснаясумкакупить #пояснаясумка #пояснаясумкавналичии #сумканапояс #сумка #сумкабренд #сумкаручнойработы #сумкачерезплечо #сумкаподзаказ #vederkoff #бананка #graffiti #streetart #waistbag

Публикация от NIKITA Vedernikov (@vederkoff)

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Сумка-шоппер #useme Ну вот и еще одна сумка, на этот раз шоппер. Сумка шоппер или авоська/торба, кто как привык, стала для меня открытием около 2 лет назад и теперь без нее я не могу. 🌿Во-первых, это отказ от пластиковых пакетов в магазине, что кажется мелочью, но на самом деле является большой проблемой. 🌿Во-вторых, это удобно: с такой сумкой я могу уехать на 3 дня, вместив все необходимое. 🌿Третий пункт – это дизайн. Шоппер своим принтом говорит о важных проблемах, таких как: язык ненависти, бодишейминг, слатшейминг, харассмент и многих других (надписи можно рассмотреть только приглядевшись) Материал верха: виниловый баннер Подкладка:полиэстр Некоторые этапы процесса можно посмотреть в hightlight stories. Можно заказать в директ - это поддержит наши начиная. 🤑 p.s. За репост в сторис буду особенно признателен) #шопер #сумкашопер #авоська #торба #сумкибрест #шопербрест #дизайнерская сумка #сумка #сумкабренд #сумкаручнойработы #сумкачерезплечо #сумкаподзаказ #vederkoff #graffiti #streetart #waistbag

Публикация от NIKITA Vedernikov (@vederkoff)


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