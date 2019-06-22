Операция «Багратион» и освобождение Минска: как это было 3 22.06.2019, 11:26

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75 лет назад началась одна из самых масштабных военных операций за всю историю человечества.

75 лет назад началась Белорусская наступательная операция "Багратион". В ходе этого обширного наступления Красной Армии вермахт понес тяжелейшие потери, восполнить которые Германия уже была не в состоянии. План операции начал разрабатываться советскими военачальниками в апреле 1944 года. Общий замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий "Центр", окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении БССР. 3 июля 1944 года Минск был освобожден Красной Армией, пишет dw.com.

Операция "Багратион" завершилась в конце августа 1944 года и стала одной из самых масштабных военных операций не только в рамках Второй мировой войны, но и за всю историю человечества в целом.

В интервью DW о значении операции "Багратион" рассуждает Йенс Венер (Jens Wehner) - немецкий историк, сотрудник Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене.

- Каково значение операции "Багратион" в ходе Второй мировой войны?

- Это была важнейшая операция в 1944 году на Восточном фронте. Перед Красной Армией стояла амбициозная задача - уничтожить группу армий вермахта "Центр". Успех был феноменальный: всего за несколько недель удалось уничтожить три из четырех армий, формировавших эту группу. Многие историки утверждают, что это было самое масштабное поражение Германии всех времен. Поразительно, насколько мощным оказался удар, который нанесла Красная Армия. На мой взгляд, если проводить какие-либо параллели, то операция "Багратион" была самым стремительным, самым решительным, самым мощным сражением Второй мировой войны в целом.

Надо отметить, Красная Армия в 1944 году - это совсем другая армия, нежели в 1941-м. В 1941 году Красная Армия к войне была не готова. Вооруженные силы СССР уступали вермахту практически во всем. Особенно надо отметить низкий уровень подготовки личного состава. У солдат по большей части вообще не было никакого опыта, обучать их не успевали. А к 1944 году опыта набрались и солдаты, и военачальники.

- Начало операции было запланировано на 22 июня. Символическое значение очевидно?

- Операция "Багратион" должна была начаться именно 22 июня 1944 года - ровно три года спустя после вторжения немцев на территорию Советского Союза в рамках операции "Барбаросса". Операция "Барбаросса" была названа в честь императора Священной Римской империи. Операция "Багратион" была названа в честь российского генерала, героя войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона - этнического грузина. И этот факт тоже имел символическое значение, поскольку Сталин, как мы помним, тоже был грузином.

Разрушенный Минск. Июль 1944 года. Фото из архива

- По тем или иным причинам, но об освобождении Минска и в целом об операции "Багратион" в СМИ, причем как на Западе, так и на постсоветском пространстве, меньше пишут и говорят, чем, к примеру, о Сталинградской битве. В чем причина столь особого отношения именно к Сталинградской битве? Можно ли в принципе назвать какое-либо из сражений Второй мировой войны решающим, переломным?

- Сталинградская битва, понятное дело, была раньше. И все участники военных действий связывали с ней большие надежды. Ее результат был особенно важен с психологической точки зрения. Пропагандисты со всех сторон активно использовали Сталинградскую битву в своих целях, дополнительно создавая вокруг нее мифы, со временем укоренившиеся в сознании людей. При этом ни об одном из сражений Второй мировой войны нельзя однозначно сказать, что именно оно было решающим.

Если и говорить о сражении, переломившем ход войны, то это битва за Москву в 1941 году. Немецкую армию впервые удалось остановить, более того, немецкая армия после сражений под Москвой не смогла нарастить свой потенциал: не получилось завоевать новых земель и пополнить сырьевую базу. В то время как союзники становились сильнее с каждым днем, прибавляя и в мастерстве ведения военных действий, и в техническом оснащении своих армий.

- Буквально две недели назад широко отмечалось 75-летие высадки союзников в Нормандии. Если бы Гитлеру не пришлось перебрасывать силы и технику на Запад, во Францию, удалось бы Красной Армии совершить столь стремительный прорыв на территории современной Беларуси? Был ли в принципе по состоянию на 1944 год у Гитлера шанс на победу?

- Если сегодня, в наше время, обладая знаниями о дальнейшем ходе истории, оценивать положение дел на фронтах Второй мировой войны в 1944 году, то, конечно, понятно, что шансов победить в той войне у Гитлера не было уже никаких. Потому что союзники, а мы в данном случае говорим о совокупном военном потенциале СССР, США и Великобритании, были намного сильнее, чем вермахт. Гитлер проигрывал по всем позициям.

Жители Минска приветствуют солдат Красной Армии. 4 июля 1944 года. Фото из архива

А если говорить о значении операции "Оверлорд" и в целом о Западном фронте, то, конечно, то, что происходило там, вряд ли сравнимо с тем, что происходило на Востоке. Конечно, действия союзников на Западе облегчили Москве задачу, особенно если учесть, сколько техники Германия вынужденно отправила на Западный фронт.

Однако именно военные действия между СССР и Германией были эпицентром войны. И исход сражений на территории Советского Союза решал исход всей мировой войны в целом. Битва под Москвой во многом определила дальнейшее развитие событий. Из 5,3 млн немецких солдат, павших в ходе Второй мировой войны, около 4 млн погибли на Восточном фронте - одно это может свидетельствовать о колоссальном значении сражений между вермахтом и Красной Армией.