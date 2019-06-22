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«Баста!»: Пора отправлять чиновников туда, где пылятся их кумиры из эпохи совка

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  • 22.06.2019, 11:37
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Фото: РИА Новости

Наши читатели постарше помнят, наверное, как Хрущев однажды на художественную выставку ходил.

Не увидев на картинах радующих глаз дымящих заводов и поднятой целины, советский правитель впал в депрессию, перешедшую в истерику, пишет телеграм-канал Баста!

- Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать. Советскому народу это не нужно, - заявил Хрущев.

Все это было в далеких 60-ых и давно, казалось бы, кануло в историю. Но не в лукашистском заповеднике совка.

Жителей Витебска оштрафовали за проведение выставки, которая прошла в помещении бывшего завода ОАО КИМ еще в мае, согласованную с его владельцами. Милиция посчитала ее "несанкционированным мероприятием" и составила протокол по статье 23.34. Организаторов приговорили к штрафу в 765 рублей.

Сотрудники милиции больше всего интересовались, с какой целью проводили выставку, на какие темы общались люди, которые на нее пришли. Но "вишенкой на торте" были их слова о том, что "культурные мероприятия нужно согласовывать в соответствующих комиссиях". Чувствуете, как запахло душком середины прошлого века?

Так в одном событии переплелись лучшие черты чиновников: жадность, архаичность и страх перед всем, что им не подконтрольно. Пора отправлять их туда, где пылятся их кумиры из эпохи совка - в музеи и на пыльные полки архивов. Или будем готовиться к протоколам за вечеринки и пикники?

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