Минздрав на службе МВД? 3 22.06.2019, 12:02

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Эпидемическая ситуация в тюрьмах напрямую влияет на здоровье остального населения.

В учреждение «ТаймАкт» поступает значительный объем информации от заключенных и их родственников, а, учитывая жизненный и профессиональный опыт волонтеров и учредителя организации, немалая часть таких обращений касается сферы охраны здоровья заключенных.

Случаи поступления информации, свидетельствующей о наличии серьезных проблем в организации оказания медицинской помощи гражданам в учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД, участились. По не подтвержденным официально данным, в системе ДИН в последние годы заметно увеличилось количество умерших по разным причинам людей, значительное количество заключенных становятся инвалидами. Доступность для заключенных специализированной и квалифицированной медицинской помощи серьезно ограничена, имеются препятствия для проведения необходимого обследования и лечения, публикует «Белгазета» статью правозащитников.

САМО НЕ ОТВАЛИТСЯ

Кому, как не медикам, знать аксиому: если болезнь скрывать, не лечить, она будет прогрессировать? Эта сентенция в полной степени относится и к такой болезни любой бюрократической системы, как скрытность, стремление спрятать от общества любую информацию, способную хоть в чем-то потенциально навлечь критику.

Автор этих строк по личному опыту знает, что если настойчиво, грамотно и корректно говорить о высоком уровне заболеваемости, инвалидизации, смертности заключенных, о проблемах с медицинскими кадрами в учреждениях ДИН, о нехватке медикаментов и т.п., то вполне реально найти понимание в государственных органах и даже при всех проблемах с финансированием добиваться поступательных шагов в решении проблем. И напротив, если молчать обо всем этом, традиционно пытаясь создавать близкую к идеалу картину при «наличии некоторых недостатков», ситуация рано или поздно выйдет из-под контроля.

Если специалисты ДИН в силу природной скромности или по иным причинам не готовы громче говорить о своих проблемах, мы можем помочь им. И тут нет иронии - наше учреждение не ставит себе задачу усложнять жизнь кому бы то ни было. Наоборот, мы готовы корректно и дипломатично помогать бывшим коллегам решать возникающие в их повседневной деятельности вопросы, следуя главному врачебному принципу - не навреди.

ОТПИСКИ ВМЕСТО ОТВЕТОВ

Именно с этой целью еще в конце прошлого года мы обратились в ДИН с просьбой сообщить количество умерших заключенных за последние годы.

Скажем прямо, ответ ожидали с некоторым скепсисом. С одной стороны, данная информация не является секретной, и, если исходить из сухой буквы Закона, ДИН просто был ОБЯЗАН дать исчерпывающий ответ на наш запрос. Но с другой стороны, не в традициях наших государственных органов быть искренними с представителями общественного сектора. Кроме того, руководитель «ТаймАкта» все же имеет некоторое отношение к поднятой теме, и в ДИН, разумеется, это хорошо понимают. Однако, учитывая все обстоятельства в целом, интерес представлял скорее вопрос, какие аргументы используют чиновники тюремного ведомства, чтобы обосновать свой отказ предоставлять информацию.

Все оказалось очень просто. Аргументов - никаких! Ни единого! Впрочем, ответ заместителя начальника ДИН, курирующего тыловое обеспечение, настолько лаконичен, что его проще процитировать целиком:

«Ваше обращение в соответствии с пунктом 3 статьи 12 и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее - Закон) оставлено без рассмотрения. В соответствии со статьей 20 Закона Вы вправе обжаловать ответ на обращение в суд в установленном законодательством порядке».

Такое хотя и ожидаемое, но, по нашему убеждению, незаконное действие ДИН мы просто не можем оставить без соответствующей реакции. ДИН предлагает нам обращаться в суд, и, скорее всего, мы будем вынуждены так и поступить, но пока пытаемся решить проблему «мирными средствами».

ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ?

Мы повторно обратились в ДИН за разъяснениями. Оказывается, наше предыдущее обращение оставили без рассмотрения по той «веской» причине, что мы… не поставили печать в конце письма! А по существу вопросов ничего, кроме дежурного ответа «запрашиваемые сведения относится к категории служебной информации ограниченного распространения», не получили.

Уже сам факт попытки скрыть информацию о количестве умирающих в заключении лиц не может не вызвать предположения, что пенитенциарному ведомству есть что скрывать, что оно просто боится озвучивать подобную статистику.

Что ж, мы были вынуждены пойти традиционным бюрократическим путем - обратились в Министерство внутренних дел с просьбой обязать ДИН представить запрошенную информацию.

Ответ МВД если не по форме, то по сути продублировал тот, который мы получили из ДИН. Дескать, информация для служебного пользования, не ваше это дело. Варите борщ! При этом и ДИН, и МВД игнорируют даже прямое положение Закона «Об информации, информатизации и защите информации», в ч. 8 ст. 16 которого прямо указывается, что доступ к информации о состоянии здравоохранения и демографии не может быть ограничен.

НИКОМУ НЕТ ДЕЛА

Однако тема, которой мы занялись, касается не только Министерства внутренних дел. Здоровье заключенных и эпидемическая ситуация в местах лишения свободы способны напрямую влиять на здоровье остального населения: бациллу Коха тюремные стены не останавливают. Смертность в местах несвободы сказывается на демографической ситуации в стране.

Сложная, мягко говоря, ситуация с организацией медицинского обеспечения заключенных в определенной степени может быть объяснена кадровыми проблемами: как сообщается, во многих учреждениях ДИН остаются неукомплектованными должности врачей. Кроме того, уже в течение длительного времени в уголовно-исполнительной системе нет полноценной Республиканской общесоматической больницы для спецконтингента.

Вместе с тем нельзя исключить и такую причину, как отсутствие должного взаимодействия УИС с Министерством здравоохранения, а также недостаток или неэффективность контроля организации медицинского обеспечения спецконтингента со стороны Минздрава. Граждане, которые обращаются в наше учреждение, сообщают, что все жалобы, направленные ими в Минздрав и касающиеся медицинского обеспечения в учреждениях УИС, неизменно пересылаются в Департамент исполнения наказаний без реагирования со стороны Минздрава по существу. Хотя в соответствии с законом о здравоохранении именно Минздрав проводит единую государственную политику в области здравоохранения, организует оказание населению медицинской помощи, координирует и (или) контролирует деятельность других республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций.

ВОПРОСЫ К МИНЗДРАВУ

Положением о Министерстве здравоохранения к его основным задачам отнесены проведение единой государственной политики в области здравоохранения, организация медицинской помощи населению, а также координация деятельности других республиканских органов госуправления и иных государственных организаций в области здравоохранения и (или) контроля такой деятельности.

При этом как раз Минздрав определен государственным органом, ответственным за результаты медицинской и фармацевтической деятельности организаций здравоохранения, находящихся в ведении других республиканских органов госуправления и иных организаций, и обязан принимать меры по совершенствованию качества оказания медицинской помощи, осуществлять оценку качества оказания медицинской помощи, а также методологическое руководство медицинской и фармацевтической деятельностью организаций здравоохранения, в т.ч. находящихся в ведении других республиканских органов госуправления.

Такие формулировки дали нам основание обратиться в Минздрав и поставить перед ним следующие вопросы:

- о количестве граждан (осужденных, подследственных и находившихся в лечебно-трудовых профилакториях), содержавшихся в подведомственных ДИН МВД учреждениях и умерших за 2016, 2017 и 2018гг., а также данные о смертности и летальности спецконтингента за указанные годы;

- о количестве предусмотренных штатным расписанием должностей врачей в учреждениях УИС на начало 2019г., а также в пересчете на 10000 человек обслуживаемого контингента;

- о количестве врачей - физических лиц, которые фактически работали в учреждениях УИС на начало 2019г., а также в пересчете на 10000 человек обслуживаемого контингента;

- о наличии и количестве инициированных и проведенных Министерством здравоохранения за последние 5 лет контрольных проверок с целью оценки качества оказания медицинской помощи контингенту, который содержится в учреждениях ДИН, а также об их результатах.

ОТ КОГО ОТВЕТЫ?

Для ответа на наше обращение Минздраву потребовался почти месяц. На что же ушел такой солидный срок? Когда мы сопоставили ответы МВД и Минздрава, оказалось, что в основной (аргументационной) своей части они совпадают почти дословно!

Другими словами, месяц, отведенный на подготовку ответа, ушел у Минздрава на получение у МВД их ответа на подобный запрос и… механическое его копирование. Это же ничего, что аргументация незаконная - если уж МВД позволяет себе ее использовать?! Или, может быть, - опасаемся предположить - сотрудники Минздрава состоят в штате МВД? Хотя, вероятно, последнее предположение не такое уж и фантастическое, если учесть, сколько квалифицированных врачей - организаторов здравоохранения попало в последнее время в число этого самого «спецконтигента».

Полагаем, в данном конкретном случае все гораздо прозаичнее. Минздрав просто самоустранился от координирующих и контрольных функций в отношении пенитенциарной системы. Смеем предположить, что медицинское ведомство элементарно не располагает сведениями по запрашиваемым позициям. Какой контроль, какие заключенные, если систему откатов выстраивать нужно?

ПРОБЛЕМЫ ГЛУБЖЕ

Затрагиваемые проблемы гораздо глубже, чем просто бюрократическое нежелание чиновников некоторых ведомств допускать «посторонних» к информации. Все эти примеры наглядно иллюстрируют суть созданной за последние четверть века системы, когда за словесной шелухой о «социальном государстве», о заботе про человека, о службе народу проявляются конкретные образы падишаха и более мелких ведомственных и региональных баев, первостепенная задача которых - любой ценой удержать власть сюзерена и собственное кресло, а также улучшить личное благосостояние.

Любой порядочный человек, если даже и попадает в эти жернова, вынужден либо играть по правилам системы, либо мимикрировать, расплачиваясь собственным достоинством, честью, свободой (внутренней - всегда, внешней - иногда) и здоровьем. А граждане своими налогами, низкими зарплатами, убогими пенсиями и пособиями финансируют и содержат всю эту паразитическую сущность. Но это уже отдельная тема.

P.S. Когда этот материал готовился к публикации, произошли кадровые изменения на самой верхушке и МВД, и Минздрава. Мы направляем в Минздрав повторное обращение на эту же тему с осторожным оптимизмом, что новый министр обратит более серьезное внимание как на суть проблемы, так и на недопустимость нарушения законодательства при рассмотрении обращений. Особенно с учетом упомянутого «перетекания кадров» из системы Минздрава в систему ДИН…