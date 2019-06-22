Опрос: Каждый третий украинец в Польше планирует переезд в Германию 22.06.2019, 12:05

1,072

Фото: pixabay.com

Германия в 2020 году планирует открыть свой рынок труда для жителей стран, не входящих ЕС.

Каждый третий украинец, работающий в Польше, планирует трудоустроиться в Германии, но только 2,6% украинских трудовых мигрантов в Польше соответствуют основным критериям, установленным правительством в Берлине.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Работник из Украины – между Польшей и Германией», проведенного компанией EWL S.A. и Институтом восточноевропейских исследований Варшавского университета, сообщает «Радио Польша».

Согласно опросу, несмотря на высокую популярность Польши как направления трудовой миграции, 45% украинцев, работающих в Польше, планируют продолжить свою профессиональную деятельность в других странах.

По сравнению с прошлогодним опросом, количество украинцев в Польше, которые рассматривают возможность работы в Германии, увеличилось на 7%. На втором месте оказалась Чехия, где планируют работать 13% украинцев, работающих в Польше. За Чехией следуют Швеция, Нидерланды и Норвегия.

О том, что Германия в 2020 году планирует открыть свой рынок труда для жителей стран, не входящих ЕС, знает более 3/4 украинских граждан, которые работают в Польше. Несколько хуже выглядит понимание четких требований немецкого рынка труда – их не знает более половины респондентов.

Авторы опроса также указали, что самым большим препятствием для переезда украинских работников из Польши в Германию является отсутствие знания немецкого языка.