В Крыму облили краской памятник российским оккупантам 2 22.06.2019, 12:22

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Фото: crimeahrg.org

Максим Сокуренко сделал это в знак протеста против незаконных действий властей РФ.

Оккупанты в Крыму приговорили гражданина Украины Максима Сокуренко к шести месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые в форме без опознавательных знаков участвовали в оккупации полуострова в 2014 году. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа, в распоряжении которой есть решение "суда".

Приговор был вынесен 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас.

"Суд" заявил, что украинец виновен в вандализме (ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ).

"Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора – 17 апреля 2019 года Засчитать в срок лишения свободы время содержания под стражей с 28 января 2019 года по день вступления приговора в силу включительно из расчета... один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении", – говорится в документе.

В приговоре также говорится, что Сокуренко не признал своей вины и во время судебного заседания заявил об отказе получать российский паспорт.

"Сокуренко является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики РФ на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти облил памятник солдатам и офицерам российской армии", – указано в приговоре.

Крымская правозащитная группа считает решение "суда" политически мотивированным, так как гражданин Украины был лишен свободы за непризнание аннексированного Крыма территорией России.

Сокуренко был задержан 28 января 2019 года.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.