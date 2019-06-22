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Что творится в государстве, которое так стойко противостоит Западу?

  • Юрий Дудь
  • 22.06.2019, 12:47
  • 1,496
Юрий Дудь

О последнем самом громком деле в России.

Большая и сильная туша, Михаил Хачатурян, когда-то служил в Афганистане и перенес там контузию, потом обложил свою хату на окраине Москвы оружием, зарабатывал делами сомнительного свойства и много лет издевался над своей семьей. 

Жену и старшего сына выгнал из дома, трех дочек оставил при себе как рабынь, которых бил и — это результаты следствия — «принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера».

Прошлым летом Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян зарезали отца. 

Теперь их будут судить за убийство по предварительному сговору (от 8 до 20 лет). 

И это полный п…... 

Очень злюсь и очень хочу сказать две вещи.

Первая. Пока на очередной прямой линии Путина с ним всерьез обсуждают введение уголовной ответственности за распространение фэйковых новостей, несложно забыть: это происходит в стране, в которой ты почти наверняка увернешься от уголовки, если привык отрабатывать прямой в голову на жене, муже или ребенке.

Что происходит в цивилизованном государстве, если в каком-то доме появляется тиран, который бьет домашних? При наличии малейших следов побоев полиция начинает работу с подозреваемым, а жертва эвакуируется из дома — туда, где можно безопасно переждать.

Что происходит в государстве, которое так стойко противостоит безнравственному Западу и напоминает, что аналогов нашему оружию нет? Полиция произносит гениальное «ну вот когда вас убьют — мы приедем», а стая онлайн— и офлайн-советчиков дает экспертизу: «Да ладно, у всех бывает. Не рушить же из-за одного фингала семью».

И потому очень хочется, чтобы все известные молодые ребятки, которые приходят к Путину на прямую линию, не за хорошо проведенный чемпионат мира ему кланялись, а задавали вопросы вроде такого: «Владимир, как вы будете себя вести, если ваши дочери свяжут свою жизнь с мужчинами, которые окажутся злодеями и будут их периодически избивать?». Он, понятно, открутит этим злодеям яйца силой всех своих ресурсов. Но вообще-то на такой же ресурс по наказанию злодеев простые граждане имеют ровно те же основания, что и президент.

И второе. Очевидно, что сегодня ждать помощи от государства можно только в исключительном случае. Сестрам Хачатурян — детям озверевшего отца — могло помочь только оно, но бывают случаи, когда можно что-то менять самим.

Во-первых, я мечтаю, чтобы девушки, живущие в России — прекрасные, невероятные и просто лучшие из всех — наконец, поняли: если тебя хоть раз ударил парень, с ним нужно расставаться в тот же день. То, что издевательства разной степени тяжести терпят женщины с маленькими детьми, еще можно объяснить серьезными (хоть и глубоко неправильными) аргументами, но насилие в неженатых, бездетных и тинэйджерских парах просто не укладывается в башке. Девочки! Замахнулся? Вон! Россия — огромная, мир — еще больше; не верьте этой ссаной статистике про то, что нормальных мужиков на всех не хватит.

Во-вторых, мечтаю, чтобы родители навсегда исключили из общения со своими детьми «Бьет значит любит» и «Он дергает тебя за косички, потому что ты ему нравишься». И то, и другое — слоганы многовековой русской тоски, которые с детства программируют целые поколения на то, что насилие и симпатия всегда где-то рядом. Но это ни фига не так.

Сил и здоровья Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян. Если их действительно осудят за убийство по предварительному сговору и дадут от 8 до 20 лет, значит наша страна поступит с ними так же по-людоецки, как многие годы — поступал их отец.

Юрий Дудь, Инстаграм


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