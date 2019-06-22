Над этой тайной ученые бились 300 лет: найдена могила Богдана Хмельницкого 22.06.2019, 13:06

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Украинские археологи сделали, вероятно, сенсационное открытие.

В древнем Суботове, Черкасской области под Ильинской церковью раскопали склеп, принадлежавший гетману Богдану Хмельницкому, археологические раскопки все еще продолжаются.

Об этом на своем сайте сообщила организация "Великий Льох", которая инициировала поисковые работы.

Члены экспедиции по благословению предстоятеля Православной церкви Украины Епифания работают в семейной Свято-Ильинской церкви-усыпальницы, где в августе 1657 года казацкая старшина похоронила выдающегося полководца.

Кандидат геологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной геофизики Института геологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ксения Бондарь отметила, что во время разведки в Ильинской церкви применили один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов — метод высокочастотных электромагнитных зондирований (георадарный метод).

Так геофизики на трехметровой глубине обнаружили под храмом трехмерное изображение объекта, похожего на склеп. Если предположение ученых о сенсационной находке подтвердятся - тайну захоронения Богдана Хмельницкого, над которой бились историки и археологи почти триста лет, будет раскрыто.

К слову, в метрике записано, что справа от церкви возле средней колонны, ближе к закату, есть склеп Зиновия Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша, заваленный строительным мусором во время перестройки церкви.

Как отмечает ученая, еще в 1970 году именно эту центральную часть церкви исследовал известный украинский археолог Роман Юра. В своем дневнике он отметил смещение фундаментной плиты одной из колонн на север. Однако его экспедиции не хватило буквально метра, чтобы дойти до объекта, поскольку в то время не было возможности исследовать подземное пространство в такой глубине, не разрушая его.

Отметим, Богдан Хмельницкий умер 27 июля (6 августа по новому стилю) 1657 года в Чигирине и 25 августа был похоронен в Субботове, в Ильинской церкви, которую сам построил.

Точное место захоронения неизвестно. По одной из версий, тело гетмана было изувечено и уничтожено после взятия Субботова в 1664 году войсками польской шляхты.

По другой же версии, его перевез неподалеку от Суботова товарищ Хмельницкого Лаврентий Капуста.