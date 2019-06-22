Жители Бобруйска бьются за озеро 2 22.06.2019, 13:40

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Фото:vbobruisk.by

Водоем засыпают песком и строительным мусором.

Местные жители против, в НИИ водных ресурсов обещают разобраться. Если будет обращение.

Ирина Кричко живет в шестом микрорайоне, и поделилась в социальных сетях наболевшим:

– Больно смотреть как убивают наше озеро по проспекту Строителей за 7 микрорайоном.

Ирина пояснила «Вечернему Бобруйску» – в самом конце проспекта Строителей, там, где сейчас еще нет асфальта, находится озеро. К нему часто ходят гулять местные жители, раньше там пели птицы, в самом водоеме водились жабы, и было прекрасное место для отдыха. Но со строительством дороги озеро начали засыпать, причем не только песком, но строительным мусором.

– Некоторые говорят, что озеро питают родники. Тогда вообще непонятно, как можно строить дорогу там, где бьют ключи, ее ведь размоет! – возмущается женщина.

По словам женщины, сейчас там строится дорога, в озеро попадают поддоны, пенопласт и весь мусор с окружающих строек.

– Там просто помойка! – говорит она.

В социальных сетях женщина просит «помочь исправить ситуацию и сохранить озеро».

На скриншоте карты тот самый водоем

Фото:vbobruisk.by

А это и не озеро?

Заместитель Бобруйской горрайинспеции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Гриб отметил: то, что местные жители принимают за озеро, на самом деле – ливневые воды, которые скопились в углублении, и за их сохранность не стоит опасаться.

– Насколько мне известно, по генеральному плану там планируется благоустройство и строительство дороги, так что вряд ли этот водоем сохранят.

20.06.2019. Строительство дороги через озеро в 7-м микрорайоне Бобруйска

Фото:vbobruisk.by

Информацию о строительстве дороги подтвердила начальник отдела технического надзора КУДП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» Наталья Боровая. Она отметила, что через этот водоем проходит строящаяся дорога. Водоем будут засыпать, поскольку сейчас существует угроза осыпания дорожного полотна. Наталья Францевна рассказала, что мусор в районе водоема уже убирают (разговор шел 21 июня).

– На сегодняшний день неизвестно, будет ли водоем засыпаться полностью, или часть его останется, однако проектом не оговорено его сохранение, – отметила Наталья Францевна.

20.06.2019. Строительство дороги через озеро в 7-м микрорайоне Бобруйска

Фото:vbobruisk.by

«ВБ» обратился за разъяснением к директору ЦНИИ Комплексного использования водных ресурсов Александру Станкевичу.

Александр Иванович отметил, что по фото невозможно точно определить происхождение этого водоема:

– Возможно, когда-то там добывали песок, и в оставшемся понижении начала скапливаться дождевая вода. Люди за много лет привыкли к нему и стали называть озером. А может быть это действительно природный водоем.

По словам Александра Станкевича, неравнодушные жители могут написать письмо на электронную почту института, и тогда водный объект включат в состав инвентаризации водных объектов, которая пройдет в Могилевской области в этом году. Сотрудники института проведут все необходимые исследования, поднимут исторические данные и выяснят происхождение водоема.

– Обычно мы не включаем в состав инвентаризации такие небольшие объекты, но можем сделать исключение, если водоем социально значим, – отметил директор ЦНИИ КИВР.

20.06.2019. Строительство дороги через озеро в 7-м микрорайоне Бобруйска

Фото:vbobruisk.by

20.06.2019. Строительство дороги через озеро в 7-м микрорайоне Бобруйска

Фото:vbobruisk.by

Можно засыпать водоем строительным мусором?

Директор ЦНИИ водных ресурсов отметил, что засыпать водоем строительным мусором недопустимо: если в этом месте добывался песок, то и заполнить образовавшийся карьер необходимо песком. Иногда бывает, что строительные организации, что называется, «под шумок» сбрасывают в таких местах скопившийся мусор.

В Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии «ВБ» пояснили, что в седьмом микрорайоне Бобруйска сейчас активно ведется строительство жилых домов. И в каждом проекте каждого строения прописано, куда организация должна вывозить мусор.

– Если кто-то заметит нарушения, складирование строительного мусора в местах для этого непредусмотренных, можно обратиться в отделение коммунальной гигиены по номеру 71-59-15, – отмечают в центре.

20.06.2019. Строительство дороги через озеро в 7-м микрорайоне Бобруйска

Фото:vbobruisk.by

Кстати: юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, нарушившие законодательство об обращении с отходами, могут понести ответственность. Правонарушения, за которые предусмотрена административная ответственность, установлены в статье 15.63 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Нарушениями законодательства об обращении с отходами будет признаваться, например:

Смешивание отходов разных видов, исключая случаи, предусмотренные законодательством;

Несанкционированное хранение и захоронение отходов производства;

Захоронение вторичных материальных ресурсов и других отходов, запрещенных к захоронению;

Перевозка отходов производства без наличия сопроводительного паспорта перевозки отходов производства;

Сокрытие отходов и отсутствие учета отходов;

Загрязнение отходами производства почвы, вод и тому подобное.

Согласно КоАП нарушение законодательства об отходах влечет наложение штрафа в размере:

от пяти до пятидесяти базовых величин на виновного работника;

до двухсот базовых величин на индивидуального предпринимателя;

до тысячи базовых величин на юридическое лицо.

Протоколы об административных правонарушениях по статьей 15.63 имеют право составлять уполномоченные должностные лица: органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; органов, осуществляющих государственный санитарный надзор; органов внутренних дел; органов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

20.06.2019. Строительство дороги через озеро в 7-м микрорайоне Бобруйска

Фото:vbobruisk.by