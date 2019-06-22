«Нас кинуло государство»: строителям Крымского моста задолжали денег за полгода 11 22.06.2019, 13:49

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Фирма Аркадия Ротенберга не рассчиталась с людьми.

15 компаниям, участвующим в строительстве моста с Кубани в оккупированный Крым, задолжали около 400 млн рублей (166 млн гривен). Компания, от которой они не могут получить выплаты, является субподрядчиком фирмы друга Путина Аркадия Ротенберга.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пострадавшие компании - небольшие строительные фирмы из Краснодарского края России. Руководители нескольких из них записали видеообращение к Путину.

"Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов. Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства. Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили", - сказано в обращении.

Пострадавшие обвиняют в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" друга Путина Аркадия Ротенберга.

"Всем, в том числе Ротенбергу, сообщалось о наших затруднениях, о том, что нам не заплатили деньги. Лично я с ним не разговаривал, но коллеги, наши "братья по несчастью", сказали, что через его замов до него доводили эту информацию", - рассказал представитель одной из пострадавших компаний Алексей Борецкий.

Напоминаем, Россия 15 мая 2018 года официально запустила автомобильное движение по мосту через Керченский пролив из Краснодарского края в оккупированный Крым. Весь цивилизованный мир осудил открытие Керченского моста и расценивает его как очередное нарушение суверенитета Украины.