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В дом Бориса Джонсона наведалась полиция

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  • 22.06.2019, 13:58
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Кандидат в премьер-министры Великобритании слишком громко ссорился с девушкой.

Сосед Бориса Джонсона вызвал полицию, потому что тот очень громко спорил со своей девушкой.

Об этом пишет Reuters.

Утром в пятницу, 21 июня, полиция прибыла в квартиру Джонсона в Лондоне, где он живет со своей девушкой Керри Саймондс.

Правоохранителей вызвал их сосед.

«Он беспокоился о безопасности женщины. Полиция прибыла на место и поговорила с лицами, проживающими по указанному адресу. Все они были целыми и невредимыми. Причин для действий со стороны полиции не было», — говорится в заявлении правоохранителей.

По некоторым данным, неназванный сосед слышал женские крики и грохот. Также Саймондс якобы говорила Джонсону «отцепиться от нее» и «убираться из ее квартиры».

Ни Джонсон, ни его пассия комментариев по этому поводу не дают.


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