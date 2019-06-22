Во время открытия «голодных игр» с высоты сорвалась гимнастка 8 22.06.2019, 14:13

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Гимнастку на скорой доставили в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Вчера в Минске на стадионе «Динамо» состоялось открытие II Европейских игр. Смотревшие церемонию вживую зрители имели разные точки обзора, так что не все заметили эпизод, случившийся ближе к концу. Та часть церемонии называлась «Память». В постановке были задействованы гимнастки. Одна из девушек сорвалась.

Вот видео. Смотрите в левую часть экрана. На 12-й секунде заметно падение. Гимнастка упала с приличной высоты.

«Онлайнер» обратился в пресс-службу дирекции II Европейских игр.

— Случай имел место. Благо, оказалось, он медицинский. Мы не имеем права передавать информацию о состоянии здоровья и диагнозе девушки третьим лицам. Так что больших подробностей сообщить пока не можем, — ответили там.

Позже стало известно, что гимнастку на скорой доставили в РНПЦ травматологии и ортопедии. Врачи ее осмотрели, а после отпустили домой для амбулаторного лечения.