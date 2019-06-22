закрыть
22 июня 2019, суббота, 15:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Во время открытия «голодных игр» с высоты сорвалась гимнастка

8
  • 22.06.2019, 14:13
  • 6,735

Гимнастку на скорой доставили в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Вчера в Минске на стадионе «Динамо» состоялось открытие II Европейских игр. Смотревшие церемонию вживую зрители имели разные точки обзора, так что не все заметили эпизод, случившийся ближе к концу. Та часть церемонии называлась «Память». В постановке были задействованы гимнастки. Одна из девушек сорвалась.

Вот видео. Смотрите в левую часть экрана. На 12-й секунде заметно падение. Гимнастка упала с приличной высоты.

«Онлайнер» обратился в пресс-службу дирекции II Европейских игр.

— Случай имел место. Благо, оказалось, он медицинский. Мы не имеем права передавать информацию о состоянии здоровья и диагнозе девушки третьим лицам. Так что больших подробностей сообщить пока не можем, — ответили там.

Позже стало известно, что гимнастку на скорой доставили в РНПЦ травматологии и ортопедии. Врачи ее осмотрели, а после отпустили домой для амбулаторного лечения.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип