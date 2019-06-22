«Роскосмос» запретит российским космонавтам материться 9 22.06.2019, 14:21

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Фото: ТАСС

Подготовлен проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ.

Данный документ, текст которого был опубликован на федеральном портале проектов и правовых актов в пятницу, 21 июня, содержит, в частности, требование отказаться от использования нецензурной лексики и непристойных выражений при осуществлении профессиональной деятельности, а также иметь внешний вид, который "отвечает общепринятому деловому стилю" и "способствует формированию уважительного отношения граждан к космонавтам Российской Федерации", пишет dw.com.

Космонавтов обяжут предупреждать "коррупционно-опасное поведение" коллег

Также космонавтам предписывается воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении "Роскосмоса" и принимать в рамках своих полномочий меры по предупреждению коррупции. Так, космонавту РФ следует принимать "меры к тому, чтобы космонавты Российской Федерации, по отношению к которым он наделен управленческими полномочиями, не допускали коррупционно-опасного поведения", говорится в документе.

Кроме прочего, кодекс регулирует поведение космонавтов в соцсетях и запрещает выкладывать в интернет фотографии или информацию о других лицах без их разрешения.

Наказание за нарушения кодекса этики

Кодекс не предусматривает денежных штрафов за его нарушение, однако, в подобном случае космонавт "может быть предупрежден о недопустимости неэтичного поведения", говорится в документе.

Кроме того, нарушения кодекса будут учитываться при проведении аттестации космонавта, "принятии по отношению к нему мер поощрения", а также при принятии решений о его повышении по должности.